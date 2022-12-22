電影館包廂大玩4P！2少女交換男友口愛　只有他成年下場慘了

▲台北柯姓男子在交友軟體上認識14歲少女1個月，就和她閨蜜、閨蜜男友到U2大玩雜交。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北一柯姓男子在交友軟體認識14歲少女小甜(化名)，2人火速交往1個月後，與小甜的同班閨蜜和其男友約在U2包廂約會，兩對情侶一邊看電影一邊性交，隨後又交換伴侶再玩一次。而後柯男被2名少女的父母告上法院，台北地院審理，依2個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處5月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案還可上訴。

判決指出，小甜於去年11月初玩交友軟體GOODNIGHT，和成年柯姓男子認識交往，小甜的同班閨蜜小琪(化名)也同樣在11月用GOODNIGHT交了一個17歲男友阿威(化名)，4人於交往隔月12月5日下午2時許，相約前往西門町U2電影館看電影。

4名年輕男女看電影看到一半就性致大發，小甜直接在閨蜜面前幫柯男口交，柯男再用手指與她性交，一旁阿威見狀也忍不住，當場和小琪如法炮製，接著雙方大為興奮，提議交換伴侶再玩一次，柯男又讓小琪幫他口交後對她指交，阿威也在一旁和小甜做了起來。

4P的事情隨後被2位少女的父母得知，憤而上警局提告，因4人中只有柯男已成年，被檢方依妨害性自主罪提起公訴，阿威則另由少年法庭審理。

台北地院審理，認為柯男恣意對性觀念懵懂無知的少女性交，影響2位少女的身心健全成長，實應責難，審酌柯男犯時剛滿20歲，犯後坦承犯行，並和小琪及其父母以25萬達成和解，而小甜母親則表示不求償，依2個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處5月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案還可上訴。