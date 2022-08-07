高雄駁二最新地標「 大樹宇宙 」　360度環繞綠意、港區美景一次享受

文／瘋設計

▲《大樹宇宙-愛河森林慢板》白天與夜晚各有不同樣貌，是一件讓人嚮往走入體驗的地景作品。（高雄市政府文化局提供，下同）

駁二藝術特區大義公園最近出現一座環繞大樹的大型裝置，讓許多市民朋友好奇不已，「 大樹宇宙 -愛河森林慢板」於7月底開放，是藝術家顏名宏為了高雄下半年登場的「台灣設計設計台灣」醞釀規劃的新作，依傍著老榕樹構築迴旋而上與枝幹樹葉共生的360度環景作品，民眾可循著步道緩緩登上樹梢，遠眺港區美景，再穿梭枝葉回到地面，展開城市中探索自然的慢板生活。

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▲《大樹宇宙-愛河森林慢板》這座 360 度環景作品，提供民眾走上樹林登高遠眺港區風景的難得體驗

▲《大樹宇宙-愛河森林慢板》位在駁二藝術特區大義公園， 是一座環繞大樹的大型裝置

高雄市長陳其邁表示，一場疫情讓人們渴望擁抱自然綠意和陽光空氣，藝術家的創作適時反映了人們的心情，一座與自然共生的藝術作品能夠撫平人心，帶來平靜。高雄駁二藝術特區既具有海港的遼闊，也有自然綠意的閒適自在，接下來臺灣文博會與台灣設計展將接續在高雄登場，歡迎民眾在看展的同時，也能登上大樹宇宙欣賞港區風光....

（完整文章請看瘋設計）

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