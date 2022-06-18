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體驗德國汽車文化「RACING on ART」　新普普風亞洲藝術展駁二登場

▲▼德國藝術展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「Racing on art」德國新普普風亞洲藝術展在駁二登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

冷冰冰的汽車工業也可以很藝術！「RACING on ART」德國當代藝術家貝恩德．盧斯（Bernd Luz）新普普風亞洲藝術首展，今（18）日下午在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫B10 &戶外廣場舉行開幕式，為了呼應展覽主題，現場特別開來全台唯一一部德國原裝進口BMW418i敞蓬跑車，並在戶外辦起歡樂啤酒節，提供南台灣民眾一場親炙德國汽車文化的藝術饗宴。

▲▼德國藝術展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲藝術展上德國原裝進口BMW418i敞蓬跑車很吸睛 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

德國芬畫廊、方陣聯合數位有限公司共同主辦的當代原作系列展覽，即日起展出至8月31日，獨家引進貝恩德．盧斯德式工藝亞洲首展，精選經典代表作呈現當代新普普風，精練的多媒材運用及深具藝術家個人活潑亮麗色彩及浪漫特質，將德國汽車工業歷史文化表現得淋漓盡致、恰到好處。

由於疫情關係，貝恩德．盧斯本人無法親自到場，但他仍透過線上直播，細數他對賽車的熱愛，他曾在德國賓士、BMW及福斯汽車博物館展出，「RACING on ART」在來到台灣之前，就以德國經典汽車文化傳奇系列，分別於慕尼黑、斯圖加特展開一系列德國汽車工業歷史文化展覽，是一名以賽車為主體的新普普風藝術家。

▲▼德國藝術展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「RACING on ART」的作品以賽車為創作題材。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

駐德國代表處前經濟組組長何元圭表示，斯圖加特及慕尼黑均以汽車工業著稱，在全世球也具有代表性，前者是賓士、保時捷等著名企業總部所在地，後者也有BMW汽車集團總部設在這裡，而高雄也是台灣工業大城之一，希望透過這項展覽做一個連結，讓高雄的民眾有機會感受德國國際工業歷史文化的魅力。

▲▼德國藝術展 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲「RACING on ART」德國新普普風亞洲藝術展在駁二登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

方陣聯合執行長朱伯倫表示，高雄已經不再是過去的「文化沙漠」，這裡有7成是傳統產業，未來希望藝術可以結合科技呈現千變萬化的樣貌，例如透過高亮度、高解析度的360度沉浸式環繞投影，打破以往觀賞藝術的框架，刺激體驗者的視覺感官，讓藝術作品變得更生動。

策展人德國芬畫廊陳美芬表示，所謂新普普藝術指的是1980年之後的藝術家融合更多視覺藝術，夾雜當時流行的塗鴉、二戰後盛行的卡通、電腦動畫及龐克風，畫風更貼近日常生活，讓觀賞者有很親近自己周遭的感覺。

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德國汽車文化Racing on art新普普風亞洲藝術展駁二

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