全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農委會：負責人近日會出面

▲農委會主委陳吉仲表示會優先收購農民的契作檸檬。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台最大的產銷履歷檸檬生產鏈業者、屏東縣軒禾農產品運銷合作社驚傳倒閉，近日陸續傳出廠商和農民收不到貨款，負責人林軒禾至今仍神隱。農委會主委陳吉仲今（22日）表示，會優先收購契作農民的檸檬，再轉介到其他合作社或農民團體來協助產銷；農糧署副署長姚志旺說，負責人應幾天後就會出面面對。

陳吉仲今天出席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪指出，軒禾合作社主要是跟農民收購契作檸檬，為確保農民權益，農委會將優先收購契作檸檬，再轉介到其他合作社或農民團體；但農委會推動農民團體與農民契作的合作計畫，仍會持續進行。

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軒禾合作社一直被外界視為青農返鄉的重要典範，農糧署從2019年至今補助逾400萬元，2020年更接到美國電商業者20年的長約。媒體追問陳吉仲，美國20年長約簽完，2年後就倒閉，是否仍是成功的產銷履歷案？陳吉仲僅說，農委會只負責政策推動，個別公司營運要問個別公司。

農糧署副署長姚志旺表示，已透過管道與林軒禾的家人聯繫，近日就會出來面對，因為這段時間情緒有點不穩，需要時間沉澱。姚志旺指出，軒禾經營不善，他也很難過，可能有投資其他產業，才導致財務缺口，希望財務問題解決後，可以東山再起，至於美國長約，可能受到疫情影響、航運問題，無法順暢外銷，如果願意出來面對，會有重新開始的機會。

