Steaker創辦人涉吸金　超狂背景曝光！31歲管理近20億資產

記者黃翊婷／綜合報導

知名虛擬資產配置平台Steaker創辦人黃偉軒涉嫌違法吸金詐騙數億元，今日（22日）凌晨被檢方向法院聲押禁見。今年31歲的黃偉軒是台大資訊網路與多媒體研究所碩士，曾當過Yahoo奇摩軟體工程師、秘銀科技副總裁，2019年創辦Steaker，管理近20億元的資產，是台灣區塊鏈產業的傳奇人物之一。

▲黃偉軒捲入吸金案。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，Steaker涉嫌未經許可，公開在網站上推出各式各樣的投資方案，宣稱依投放金額，年化報酬可從5.8％到88％。檢調單位21日兵分7路展開搜索，約談黃偉軒、弟弟黃浩軒、行銷主管盧天心、技術長修敏傑、營運長潘沂莛共5人，經過漏夜訊問，認為黃偉軒涉犯《銀行法》重罪，今日凌晨已向法院聲押禁見，另外4人則分別以25萬至50萬元交保。

對於檢調偵辦動作，Steaker表示，「有關21日本公司被搜索調查，以及創辦人暨執行長Wilson Huang被訊問一事，因案件已進入司法偵查程序，無法針對案情發表任何意見，本公司將全力配合司法調查程序，期能盡快釐清案情，恢復正常運作。」

▲黃偉軒是台灣區塊鏈產業的傳奇人物之一。（圖／翻攝自Facebook／Steaker）

今年31歲的黃偉軒擁有台大資訊工程學系學士、台大資訊網路與多媒體研究所碩士學位，2014年就讀台大期間開始購買比特幣，並投入發掘區塊鏈與加密貨幣產業，隔年便加入加密貨幣錢包開發。

黃偉軒2017年碩士畢業之後，前往Yahoo奇摩擔任軟體工程師，後來加入秘銀科技，並在2018年成為秘銀科技副總裁，接著在2019年9月創辦Steaker，管理近20億元的資產，他也兩度被選為台灣區塊鏈產業年度最有影響力的21人之一。

黃偉軒曾說，「我認為在不久的未來，虛擬資產策略配置會成為必備的服務。」如今他捲入違法吸金詐騙案，被控不法獲利數億元，公司方面也面臨重重危機，10月才宣布成為贊助夥伴的台灣職籃聯盟PLG，已在21日晚間發出聲明，終止和Steaker的贊助合作關係。關於案件後續進展，目前仍有待檢調單位進一步調查釐清。