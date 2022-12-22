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俄防長提議增兵50萬　普丁稱將持續強化核武戰備

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將繼續強化軍隊潛力及核武戰備。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯持續攻打獲得西方支持的烏克蘭之際，俄國國防部長紹伊古表示，俄軍人員規模應該由100萬擴大至150萬；俄國總統普丁則表明，莫斯科將繼續強化軍隊潛力及核武戰備。

美聯社報導，紹伊古（Sergei Shoigu）21日提及擴大俄軍人力規模的計畫，但並未表明打算何時達成。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）在電視轉播的高階官員國防會議中說：「我們的武裝部隊與部隊戰力每天不斷提升，而我們當然將強化這樣的發展。」

他表示，俄羅斯也將「增強我們的核三位一體（nuclear triad）戰備」。

▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）提議增兵50萬。（圖／達志影像／美聯社）

普丁並透露，俄羅斯海軍明年1月初就會備有新型「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈。這是莫斯科近年來持續研發的武器之一。

他說：「從1月開始，高希柯夫海軍上將號（Admiral Gorshkov）巡防艦將配備舉世無雙的新型『鋯石』極音速飛彈。」

路透社報導，普丁另承諾，將提供俄羅斯武裝部隊一切所需，以支持他們在烏克蘭的軍事行動。2月底爆發的俄烏戰爭即將滿10個月。

普丁在首都莫斯科對俄羅斯國防首長講話時表示，政府提供軍隊的裝備和武器將沒有金額上限。

普丁指出，北大西洋公約組織（NATO）軍事同盟正以全副戰力對抗俄羅斯；他敦促俄軍將領善用各自曾在敘利亞戰鬥及在烏克蘭「特別軍事行動」中獲取的經驗。

普丁還說，俄羅斯有必要特別注意無人機在這場衝突中的重要性。

▲▼俄羅斯外號「撒旦-2」（Satan-2）的洲際彈道飛彈「RS-28薩爾馬特」（RS-28 Sarmat missile）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯外號「撒旦-2」（Satan-2）的洲際彈道飛彈「RS-28薩爾馬特」（RS-28 Sarmat missile）。（圖／達志影像／美聯社）

他又說，別稱「撒旦二號」（Satan-2）、可對美國進行核武攻擊的俄羅斯「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈，不久後就可以準備展開部署。

紹伊古則在會議上說，俄羅斯正計劃在它占領的烏克蘭南部2座港巿設立基地，以支援自家艦隊。

紹伊古表示：「伯德揚斯克（Berdyansk）和馬立波（Mariupol）的港口目前運作完全正常。我們打算在那裡部署基地，以支援艦艇、執行緊急救難及海軍船舶維修。」

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