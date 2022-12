送拜登的禮物！烏軍轉交「1物」給澤倫斯基　感謝美國提供武器

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基證實21日出訪美國,並與總統拜登會晤。CNN報導,就在20日,澤倫斯基赴烏東前線頓內茨克重鎮巴赫穆特時,收到一面有烏克蘭士兵簽名的烏克蘭國旗,作為送給拜登與美國國會的禮物,感謝美方給予的武器。

▲澤倫斯基在訪美前一天,前往烏東前線頓內茨克重鎮巴赫穆特(Bakhmut)。(圖/達志影像/美聯社,下同)

未透露姓名的烏克蘭士兵在巴赫穆特把國旗轉交給澤倫斯基,「這是給我們在美國的兄弟,我們請求把(國旗)轉交給他們,謝謝」。澤倫斯基對著隨行媒體記者表示,「孩子們把我們漂亮的國旗交給我了,上面還有他們的簽名」。

Ukrainian troops handed over the Ukrainian flag to President Zelensky so that he can relay it to the US Congress as a token of gratitude for all the weapons which are used in defending Bakhmut and whole Ukraine. #Bakhmut #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/EOoolJEG1d

但澤倫斯基也說,如今烏克蘭處境相當艱難,「敵方增加兵力,不過我們的人更勇敢,我們需要更強的武器,我們將代表孩子們向美國國會和總統表達感謝,感謝他們的支持,然而這還不夠」。

澤倫斯基是在確定出訪美國的前一天,突然造訪烏東前線頓內茨克重鎮巴赫穆特。他稍早透過推特證實將於21日訪美,預計先和美國總統拜登展開談話,接著舉行會後記者會,再前往國會山莊,在國會聯席會議發表演說。這趟行程是由拜登及白宮發出邀請,預計全程僅數小時。

In Bakhmut, soldiers gave Zelensky a Ukrainian flag and asked him to hand it over it to the US Congress as a sign of gratitude for military support. Looks like the flag is going to travel to the US too. This all comes before the important vote for additional funding for #Ukraine. pic.twitter.com/aT70Kdeai0