孩子們擔心聖誕老人被「俄軍飛彈擊落」　烏克蘭國防部回應超霸氣

▲美國不久前才傳出,要軍援烏克蘭愛國者防空系統,烏克蘭國防部在推特霸氣表示,會讓聖誕老人安全通過。(圖/路透社)



記者林彥臣/綜合報導

俄烏今年2月24日開戰至今,烏克蘭的孩子們即將迎來開戰後,第一個聖誕節,由於最近1個多月以來,烏克蘭各處都遭到俄軍的無差別空襲,孩子的童言童語則擔心,聖誕老人會在經過烏克蘭上空時被擊落。對此烏克蘭國防部在推特上霸氣回應,聖誕老人會安全通過。

烏克蘭國防部推特發文表示,「我們的孩子擔心,俄羅斯飛彈會擊落將飛越烏克蘭上空的聖誕老人。」

烏克蘭國防部下一句說,「但是防空部隊保證,聖誕老人和他的馴鹿,在我們的土地上安全飛行。」

Our children are worried about russian missiles shooting down Santa, who will fly over Ukraine.

But ???????? air defense guarantees a safe flight for him and his reindeer over our land.