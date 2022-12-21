孩子們擔心聖誕老人被「俄軍飛彈擊落」　烏克蘭國防部回應超霸氣

▲美國不久前才傳出，要軍援烏克蘭愛國者防空系統，烏克蘭國防部在推特霸氣表示，會讓聖誕老人安全通過。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

俄烏今年2月24日開戰至今，烏克蘭的孩子們即將迎來開戰後，第一個聖誕節，由於最近1個多月以來，烏克蘭各處都遭到俄軍的無差別空襲，孩子的童言童語則擔心，聖誕老人會在經過烏克蘭上空時被擊落。對此烏克蘭國防部在推特上霸氣回應，聖誕老人會安全通過。

烏克蘭國防部推特發文表示，「我們的孩子擔心，俄羅斯飛彈會擊落將飛越烏克蘭上空的聖誕老人。」

烏克蘭國防部下一句說，「但是防空部隊保證，聖誕老人和他的馴鹿，在我們的土地上安全飛行。」

Our children are worried about russian missiles shooting down Santa, who will fly over Ukraine.

But ???????? air defense guarantees a safe flight for him and his reindeer over our land. — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 20, 2022

網友對此回應表示，「阿門，榮耀歸於烏克蘭！」、「祝你們都有一個美好的聖誕節，並希望下一個聖誕節是整個烏克蘭的和平與安全時期」、「然後告訴他們不用擔心，美國空軍確保聖誕老人在一年中的特殊夜晚，得到最好的保護」、「由於聖誕老人顯然來自芬蘭拉普蘭，我們特別感謝您的支持！而芬蘭一路支持烏克蘭。」。

美國官員先前匿名透露消息，表示美方將會軍援愛國者防空飛彈系統給烏克蘭，愛國者飛彈被視為美國最先進的防空飛彈系統之一，包括打擊飛機、巡弋飛彈和彈道飛彈。愛國者飛彈基本的配置包括發射器、雷達和其他支援車輛，構成一個防空飛彈系統。