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老虎牙子董座挨告　被控「毀損會計憑證」兩度獲不起訴

▲▼劉伊心與老公拍攝廣告曲MV。（圖／劉伊心提供）

▲林志隆曾與妻子劉伊心合拍廣告曲MV。（資料照／劉伊心提供）

記者劉昌松／台北報導

「老虎牙子」董事長林志隆，3年間將名下「有氧生活」公司轉手後，被接任的老闆發現，一些過去的商業憑證沒有交接清楚，憤而控告林志隆涉嫌違反《商業會計法》無故毀損憑證罪，林志隆喊冤，因為很多公司文件在颱風天泡了水，有些泡爛的也救不回來，台北地檢署調查認為林志隆並無犯意，21日處分不起訴。

林志隆家族從事藥廠生意，1991年以藥廠規格打造出全新的飲料品牌老虎牙子，很快在業界打響名號，2017年與藝人劉尹心結婚，已生有1子1女，林志隆目前擔任「有氧生活家」董事長，其實過去他名下還有另一間公司叫做「有氧生活」。

2019年間，接手「有氧生活」的新老闆發現，有些公司帳冊憑證消失了，懷疑是遭林志隆隱藏，因此提告，林志隆解釋，因為公司曾在某次颱風時淹水，他有指示員工把泡了水的文件搶救下來，並且拿去掃描存檔，絕無銷毀隱匿任何資料，檢察官一度因此處分不起訴。

案經高檢署再議發回，檢察官重新調查仍認為林志隆說法屬實，有些文件確實可能因泡水爛透了，無法藉由掃描還原，因此認為林志隆並無毀損憑證的犯意，21日再次處分不起訴林志隆。

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