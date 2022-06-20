金盛世總座灌水營收撈68萬　經理私設公司分紅253萬...14人起訴

▲金盛世前總經理黃國泉設虛灌營收詐領業績獎金被起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

印尼金光集團在台子公司「金盛世紙業」總經理黃國泉等人，明知集團要求「禁賣原紙」，卻為了衝高業績獎金，從2012年到2018年間，以「衛生紙」名目賤賣「原紙」，虛灌營收3.5億元，黃和3名幹部共獲獎金245萬元，另外，經理蘇文菁、 黃弘仁另外私設公司中飽私囊252萬元，台北地檢署依詐欺等罪起訴14人。

金光集團是全球前10大5漿紙製造商，集團旗下的印尼亞洲漿紙有限公司，百分之百持股台灣的金盛世紙業有限公司，從2012年起，金光集團基於企業經營考量，禁止金盛世在台販售原紙，只能販售衛生紙等完工產品。

▲前財務部經理任鳳英(羽絨衣包頭)涉詐領獎金31萬元。（圖／資料照）

但金盛世的自有品牌「緻柔」、「倍潔雅」、「唯潔雅」及「優活」在台銷售不如預期，總經理黃國泉等人，為了提高績效，乾脆把原紙以低價折扣賣給13間代工廠，由代工廠自行製作衛生紙販售或送回金盛世公司指定倉庫，從2012年到2018年間，原紙賤賣收入只有6.1億元，卻被虛灌成9.6億元。

此外，金盛世的銷售績效計算方式，不是根據實際銷售的衛生紙數量，而是根據進貨的原紙量，去估算可賣出的衛生紙，因此黃國泉靠著大量賤賣原紙，詐得業績獎金68萬多元，其他包括業務經理林國洲、財務經理任鳳英在內3名幹部共獲獎金177萬元。

▲前供應鍊部經理蘇文菁除涉詐領獎金，還涉嫌私開公司賣衛生紙賺外快。（圖／資料照）

總經理帶頭虛灌營收，手下負責供應鏈部經理蘇文菁、電商通路負責人黃弘仁更進一步聯手，在2015年11月間在外開設菁弘公司，利用金盛世的上下游資源，委託代工廠幫菁弘生產衛生紙販售，使菁弘在2016年到1017年迅速獲利1億餘元，蘇文菁和黃弘仁各分弘226萬元。

全案經印尼總公司查帳發現可疑，台北地檢署檢察官陳照世指揮調查局展開偵辦後，6日依詐欺、背信、偽造文書、違反《商業會計法》等罪嫌，起訴黃國泉等5名金盛世幹部，以及協助製作假帳的9名代工業者，共14名被告。