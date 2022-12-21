獨／黑暗中活活餓死！台中港貨櫃女屍死因曝　1個月仍等不到家屬

▲台中港11月16日發生的貨櫃女屍案至今已滿1個月。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中港11月離奇「貨櫃美籍女屍案」至今已1個月，該名來自美國堪薩斯州的女子仍躺在台中殯儀館冰櫃中等待與家屬團圓。台中地檢署在11月22日進行解剖相驗，檢方今（21）日指出，經檢視女子腸胃都沒有食物殘渣，身體沒有外傷，飢餓應就是主因。女子在貨櫃中曾有走動痕跡，因此女子疑似就在黑暗中「活活餓死」，詳細死因仍待正式報告出爐才能確定。

回顧本案，台中港務警察11月16日下午接獲民眾報案指出，32號碼頭驚傳空貨櫃內有屍體，該貨櫃從美國洛杉磯抵台，就在海上漂1個月抵台，且諾大的貨櫃除了女子包包、隨身物品沒有其他東西，經警方檢視死者的證件，認為應該是來自美國堪薩斯州41歲的女子。

▲警方先前依據女子隨身物品散落方式，研判女子曾在貨櫃內活動。（圖／民眾提供）

檢方在同月22日進行解剖相驗，採集臟器、血液等檢體送法醫研究所，以釐清死因，初步查看女子體內並無食物殘渣，身上並無明顯外傷，加上現場鑑識有發現「走動痕跡」，不排除女子在黑暗的貨櫃中飢餓而亡。檢方補充說明，女子在飢餓死亡後並非馬上被發現，也因每個人耐餓程度不同，難以推測女子在貨櫃中死亡的時間。

該女遺體至今仍在台中殯儀館冰櫃中，儘管已由外交系統、美國在台協會（AIT）與美國警方聯繫，確實有找到該女家屬，但至今仍無傳出要來台領回遺體的消息。

▲檢方在11月22日對貨櫃女屍進行解剖，結果發現肚內並無食物殘渣。（圖／民眾提供）