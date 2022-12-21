勞保紓困貸款每人最高10萬元！　26日起開放申請

▲勞保紓困貸款將開辦！由勞動部勞保局提供2023年「勞工保險被保險人紓困貸款」將在12月26日起開放申請，每人最高可貸款10萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞保紓困貸款將開辦！由勞動部勞保局提供2023年「勞工保險被保險人紓困貸款」將在12月26日起開放申請，每人最高可貸款10萬元，台南市政府指出，有紓困需求的勞工朋友只要符合條件即可申請，也建議可以線上辦理避免群聚風險及往來奔波。

市長黃偉哲說2020年及2021年疫情對勞工就業及生活造成影響，為減低疫情對勞工生計之衝擊，勞動部開辦「勞工紓困貸款」，由38家承貸銀行提供自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供10成信用保證，每人貸款額度最高10萬元，貸款期間3年，勞動部補貼勞工第1年貸款利息，前6個月勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

市長黃偉哲表示，2023年度「勞工保險被保險人紓困貸款」於2022年12月26日至2023年1月7日開放申請，個人可採線上或臨櫃辦理，每人最高貸款金額為10萬元，但須符合參加勞保15年以上的被保險人、無欠繳勞保費與滯納金及未曾借貸勞保紓困貸款或曾借貸已繳清等條件才可申請本貸款。貸款利率自撥款日起為年息1.718％，之後每年1月及7月按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後之年利率計算。還款方式為貸款期間3年，前6個月按月付息不還本，自第七個月起按月平均攤還本息。如借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息143元，自第7個月開始每月繳本息3408元。

勞工紓困貸款自2003年以來受理申辦，今年已邁入第20年，根據承貸銀行土地銀行統計，2022年度一共承作81588件、貸款金額約81.53億元。為避免疫情群聚風險，特別提醒，屆時會開放全程線上作業，申請人使用手機就能完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，全程免臨櫃，手續十分簡便。

勞保紓困貸款可採線上或臨櫃辦理，有需要的勞工朋友，建議提早準備好資料，抓緊時間辦理。民眾若擔心疫情群聚感染風險，土銀也開放線上作業，申請人使用手機就能完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，全程免臨櫃。

洽詢電話：1、土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託之金融機構（詳細電話及地點請至土地銀行網站https://www.landbank.com.tw查詢）；2、勞保局服務專線（02）2396-1266及其各地辦事處。