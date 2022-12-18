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大陸 大陸焦點 特派現場

3萬台企在江蘇！　「到帳台資870億美元」佔兩岸貿易總額1／5

▲▼2022兩岸企業家峰會、劉兆玄、郭金龍、永久會址 。（圖／峰會主辦單位提供）

▲2022南京兩岸企業家峰會永久會址啟用儀式  。（圖／峰會主辦單位提供）

記者任以芳／南京報導

兩岸企業家峰會邁入第12年，永久會址啓用儀式昨17日在江蘇南京舉行，成為峰會發展史上具有非常重要的意義一天。回顧兩岸經貿來往，江蘇是大陸台企發展最密集，兩岸經貿合作成果最顯著的地區，截至今年11月，江蘇累計批准台資項目超3萬個，實際到帳台資870億美元。

江蘇是兩岸企業家峰會發源地和峰會大陸年會永久舉辦地，兩岸企業家峰會自2013年成立以來，以「維護兩岸關係和平發展，振興中華民族經濟」為宗旨，以匯聚企業家智慧、加強對話交流、深化產業合作為特色，成為兩岸企業界最有影響力的交流平台。

多年來，江蘇發揮對台經貿交流合作優勢，推動蘇台經濟融合發展。截至今年11月，江蘇累計批准台資項目超3萬個，實際到帳台資870億美元，利用台資總量連續18年位居大陸各省（區、市）前列，蘇台貿易額約佔兩岸貿易總額的五分之一。江蘇台企在大陸上市（掛牌）25家，位居各省（區、市）前列，年來江蘇方面也推動多項對台交流重要成果。

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲江蘇台商工廠積極轉型 。（圖／記者任以芳攝）

峰會平台為兩岸經濟融合發展探路。2020年11月11日，兩岸企業家峰會（紫金山）創新發展研討會在南京舉行，兩年多來，蘇台企業合作聯盟聚焦服務兩岸中小企業，先後舉辦蘇台5G、集成電路、汽車及零部件、農業及食品加工業等專題產業對接活動10餘場，引導廣大台企與國企、民企加強產業鏈供應鏈合作，培育具有全球資源融合能力的合作項目，共同開拓「一帶一路」第三方市場。

支持台企走高質量發展之路。目前，42家台企獲得江蘇省工業和訊息產業轉型升級專項資金支持，緯創集團昆山工廠入選全球「燈塔工廠」。20多家台企承擔江蘇省科技計劃項目，參與制定20多項行業標準，達成產學研合作項目。

目前，全江蘇省共有高新技術認定有效期內的台企897家，26家台企入選國家級和省級「專精特新」小巨人名錄，83家台企被評為省級工業設計中心、企業技術中心，102家台企獲評省級「綠色工廠」、「智能車間」，490家台企入庫省科技型中小企業名錄。

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 江蘇優化台商營商環境。（圖／記者任以芳攝）

首創性立法為蘇台交流合作提供法治保障。2022年9月1日，《江蘇省對台經濟文化交流合作促進條例》（以下簡稱《條例》）正式施行。針對台灣民眾在創業、就業、學習、生活等方面的合理訴求。《條例》共46條，向台灣民眾提供與江蘇本地居民同等待遇、促進對台經濟文化交流合作為主線。

編纂《藍皮書》總結蘇台產業融合發展經驗。江蘇在優化營商環境、推動企業合作、加強先行先試、服務台青就業等方面的工作成果與創新，更深層次推動蘇台產業合作，服務更有保障，開創蘇台融合發展新局面。

助力台青圓夢築夢。目前，江蘇已有國台辦授牌的12家海峽兩岸青年就業創業基地（示範點），已入駐（孵化）台企及團隊超過340個，服務台灣實習就業創業青年超過3000人次，來蘇參與各類創業創新和實習就業活動的台灣青年人數超過1.2萬人次。

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江蘇兩岸台企

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