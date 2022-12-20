學生證梗圖之亂　海巡署也搭熱潮徵才...本尊聲明：不要再P了

▲臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard」日前PO文指出，海巡艦艇在太平洋撈到一張台南一中學生的學生證，「請同學不要亂丟」，意外引發熱議。（圖／翻攝海巡署長室）

記者林悅／台南報導

臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard」日前PO文指出，海巡艦艇在太平洋撈到一張台南一中學生的學生證，「請同學不要亂丟」，意外引發熱議，據了解這張學生證，其實是南一中學生們為了好玩互相P圖，在網路上瘋傳成各種梗圖，海巡署搭上梗圖熱潮，創意招募海巡人才，鼓勵參加海巡特考。

臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard」12月17日PO出一張拾獲南一中學生證的照片，表示：「同學你的學生證被丟到太平洋裡，海巡已經幫你撿起來了，請你同學不要亂丟。」、「如果你是有興趣加入海巡署，未來可以直接考特考」，仔細一看就會發現照片是合成照，校名被改為「國立台南一一八高級中學」，學號則改成海巡署的人才招募網電話。

貼文一出立刻引起熱議，按讚數3.7萬，獲1608則留言，3815次分享，不少網友還真的以為海巡署人員真的在太平洋撿到學生證，黑特南一中2.1：「感謝海巡的協助」，也有網友：「他本人有上岸嗎」、「同學：好不容易要解脫，怎麼又回來了！」、「真海底撈」、「好厲害啊，這個都能在茫茫大海被撿到，緣份哪～」、「現在小編都是搞笑的」、「不知道掉進台灣海峽的眼鏡有沒有機會被撿到？」、「有沒有可能...同學還沒有被撿起來」、「小編有梗」、「直接轉兵籍號碼了」、「可以順便撈一下酷拉皮卡嗎？謝謝海巡署」、「其實他想考的是海軍！」…。

也有網友反映學生證條碼沒打碼，還是能辨識出學生身分，為此海巡署還特別標明表示條碼也有做微幅調整，且P圖有取得當事學生同意使用。

據了解，這張學生證近期在南一中學生間相當出名，被製作成各種梗圖，但網友傳來傳去，也造成學生證當事人的困擾，黑特南一中2.1也在20日公告表示，近日學生證修圖貼文引發熱議，惟事態發展超乎預期且造成當事人的困擾。經當事人反應後，此刻起依據本粉專版規第4條第8、9、10項，不再通過可明確辨認為塗同學之學生證貼文，過去的貼文將刪除。

▲黑特南一中2.1也在20日公告表示，不再通過可明確辨認為塗同學之學生證貼文，過去的貼文將刪除。（圖／翻攝黑特南一中2.1）

粉專也貼出該名同學的聲明：「大家好我是學生證的主人塗同學，由於某些原因，我必須在此聲明這次的學生證p圖事件，起初我也覺得滿好玩的，跟著你們在留言區打屁製造歡樂，但目前事態看似有點過頭，有些不知名、我看不到的地方也會出現我的學生證，甚至小時候的東西都被挖出來，著實是有些困擾，深思熟慮後，在這邊統一呼籲大家從今天起不要再拿我學生證進行p圖，就到這裡就好，謝謝大家」。