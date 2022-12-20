台灣輸陸食品申請期限少一年！王必勝：千真萬確的事情

▲衛福部次長王必勝12/20回應輸陸食品爭議。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣食品因未通過註冊，遭中國大陸禁輸，政府在懶人包中提到遭陸歧視，將補件時限足足提前一年，卻遭農業粉專「Linbay好油」質疑，陸方文件僅要求食品原料來自日本十縣公司完成註冊，與補件無關。對此，衛福部次長王必勝強調，「不知道根據是哪裡來的？」更強調時間提早一年「是千真萬確的事情。」

農業粉專「Linbay好油」昨提出質疑2022年3月9日陸方來函僅要求用到食品原料來自日本十縣公司要求註冊，「他們是歧視啦，歧視日本十縣的食品，又不是歧視台灣產品。」諷刺食藥署「錯把馮京當馬涼」，「就你台灣官方把人家對於十縣食品的要求期限，拿來說成是中國的打壓。」

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王必勝上午召開臨時說明會強調，「他就是所有產品都提早一年，不知道這個根據是哪裡來的？」王必勝表示，這件事情從頭到尾自己都有參與，所以也很清楚，「時間就是提早到今年6/30，這是千真萬確的事情。」媒體追問是否方便提供原始文件？王必勝表示，「這個我再跟食藥署問一下」。

▲經濟部、衛福部、農委會以圖卡揭中國貿易障礙歧視。（圖／經濟部提供）

食藥署長吳秀梅下午表示，從原文可見日本食品規定後面是「句點」，之後才是輸陸食品補件提前訊息。她強調，「這有是有人故意」，因文件涉及兩岸關係，目前已發文給陸委會請求公布全文，若獲許可會儘速公佈以自清。

食藥署食品組副組長鄭維智也向ETtoday還原事件始末，陸方是於2021年10月首度提出已獲大陸企業註冊十八類產品審核資料需在2023年6月30日前完成補件，但我國於今年2月放寬日本福島5縣食品限制後，陸方又於今年再次來函，除了要求使用到日本10縣食品原料需完成註冊外，另要求已註冊食品業者於2022年6月30日完成補件。

「我們接到通知後也覺得奇怪，有再透過通聯詢問，但對方沒有正面回覆。」鄭維智表示，食藥署於今年3月9日收到陸方通知後，於3月17日透過通聯詢問，「去年收到的2023年6月30日前需要補件是否適用？」陸方於3月30日才回覆，「2022年6月30日前將已獲大陸企業註冊相關資料補全，並書面提交中國。」對於為何提前、提前原因之字未提。