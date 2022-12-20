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7度性侵看護害墮胎！惡男坐牢不認罪　還告監所搞砸他的假釋

▲桃園市曹姓男子去年4月間得知女同事曾墮胎，謊稱要去除嬰靈需與其發生性行為，5度性侵女同事得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲葉姓男子性侵阿嬤的外籍女看護害人懷孕墮胎，卻狡辯女方誣賴他。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

新北1名葉姓男子2006年到2008年間7度性侵祖母的外籍看護，被依強制性交等罪判刑12年定讞，目前仍在服刑，監所依法在葉男出獄前評估他的再犯風險高低，結論認定葉男在獄中應繼續治療，葉男不甘喪失假釋機會，提告要求監所停止在獄中違法對他做「心輔課程」強制治療，另應賠償他無法報請假釋的身心損害，台北高等行政法院判葉男敗訴確定。

判決理由指出，葉男服刑期間，於2019年7月到2021年7月，在獄中共參加91次性侵害加害人精神分析取向團體治療，外加8次團體輔導教育大課程，但評估發現，葉男持續否認自身犯行，辯稱過往曾得罪法官、證據遭受竄改，他認為受到司法黑暗不公的迫害，並怪罪被害人為了留在台灣工作而誣賴他。

法官指葉男抗拒探索自身犯案歷程，更在團體治療時表現出高度攻擊性，會跟治療師爭辯，阻撓治療師糾正他的偏差觀念，顯然無悛悔之意，所以監所評估葉男在獄中應繼續接受輔導治療，葉男因而喪失報請假釋機會，法官認為監所於法有據，不必負擔賠償責任，據此判葉男敗訴確定。

本案源於葉男從2006年2月間到2008年，利用自己賦閒在家、同住父親與姊弟都外出工作的空檔，7度性侵來台受僱照顧他祖母的外籍女看護，甚至不顧受害人哀求、直接在祖母房內淫辱得逞，還導致女方懷孕去墮胎，女方憤而投訴勞工局，由社工營救脫困並報警逮人。

懷孕與墮胎（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲外籍女看護慘遭葉男性侵懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

葉男到案始終不認罪，堅稱跟女看護合意性交50多次、都是兩情相悅，女方後來工作表現不佳，與家人鬧得不愉快，女方就提告誣賴他，藉此達到更換僱主的目的。法官不採信葉男辯詞，一審到更一審均依強制性交等罪判他12年徒刑，最高法院2014年6月駁回上訴定讞，葉男在2015年1月入監服刑至今。

現行制度對於被依強制性交罪判刑定讞的囚犯，最遲在符合假釋條件前2年，就須在獄中進行強制身心治療或輔導教育，並定期評估成效，若顯有再犯之虞，不得報請假釋。監所去年（2021年）7月評估葉男2019年7月起在獄中接受輔導治療的成效，認定葉男再犯風險高、無法通過評估，應繼續治療。

葉男提告抗辯醫院鑑定他沒重大精神疾病，也沒性行為異常或心理病態，他的再犯風險屬於中低危險性，服刑期間無違規紀錄，他在輔導課程的發言出於善意分享，不是頂嘴強辯，卻被認定「衝動控制有待加強」等情形，被迫接受未經法院宣告的違法強制治療，害他2020年8月就可報請的假釋泡湯。

法官審理認為葉男曲解法令，監所對葉男所做強制身心治療或輔導教育，屬於矯治教化措施、不限於患有精神疾病的受刑人，不僅於法有據，更與必須由法院宣告的性侵犯「刑前」或「刑後」強制治療屬性不同。據悉，監所也評估葉男有必要在服刑結束後繼續強制治療，依法可持續到再犯危險「顯著降低」，將由檢方聲請法院在葉男出獄前裁定。

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