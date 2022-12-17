噁男威脅散播性愛片！摩鐵硬上前女友　兩周後要她「再來一次」

▲恐怖情人威脅前女友，逼對方到摩鐵後硬上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台南報導

台南一名顏姓男子與女友小花（化名）分手後，心有不甘，竟威脅女友要在網路上散播兩人的性愛影片，將小花約到摩鐵硬上，之後還表示自己留有影片備份，要小花兩周後再來一次，結果遭小花報警處理。台南地院近日審結，依強制性交、恐嚇危害安全等罪，共判處顏男有期徒刑4年6月。

判決書指出，顏男與小花曾為男女朋友，兩人交往約6個月，在今年5月因個性不合分手，然而顏男心有不甘，趁今年7月3日與小花在咖啡店見面時，恐嚇要小花陪他上床，否則會把兩人交往時拍攝的性愛影像流出，他隨後在同日晚間於摩鐵，硬上小花。

事後，顏男被小花要求刪光兩人的性愛影像，顏男大方同意刪除，不料，刪完後又隨即變臉，表示自己另有備份，要求小花2周後再來一起上床。小花回家後，決定鼓起勇氣報警。

小花表示，她跟顏男分手，是因顏太干擾她個人私生活，顏控制慾及佔有慾都非常強，讓她受不了，甚至還因此去看精神科，兩人分手後，她就對於顏心存恐懼，不願再與對方聯繫、相見，直到今年7月2日對方傳訊息表示「明天等到14點30沒出現，只好去你家找妳了」她害怕顏真的跑來家裡，才答應7月3日在咖啡館相見，甚至之後被顏男威脅到摩鐵時，還去買了把美工刀防身。

法官認為，顏男不理性處理感情，竟未克制己身情慾，而以危害名譽的恐嚇手段，性侵小花，導致小花身心受創，又另以恐嚇危害名譽的方式，企圖故技重施，造成小花恐懼，因此依強制性交、恐嚇危害安全等罪，共判處顏男有期徒刑4年6月，全案還可上訴。