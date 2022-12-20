父親涉4千元買票　宜蘭縣議員莊淑如遭提當選無效之訴

▲宜蘭地檢署對縣議員當選人莊淑如，提起當選無效之訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣議員當選人莊淑如的父親，為使女兒順利連任，涉嫌以現金4,000元買票案，檢方偵結，認為莊父有實際參與女兒選舉之競選活動，若非事先與女兒討論、商議得女兒同意，實無可能甘冒刑事判刑之風險擅自為賄選行為，因此對莊提起當選無效之訴。

起訴書指出，莊淑如為2022年地方公職人員選舉宜蘭縣第一選區縣議員候選人及當選人，其父親，為使其女兒能順利當選，基於對於有投票權之人交付賄賂之犯意，於2022年10月初某日，以4,000元為對價，交付該選區有投票權之選民，請求選民投票支持莊。

莊父涉犯選罷法之投票行賄罪嫌，檢察官除對莊父提起公訴，並審酌被告莊父，與女兒同住一處，堪認其2人生活上與經濟上均關係親密，而且莊父並有實際參與女兒選舉之競選活動，自將與當選人的女兒共同商討選情以及情勢，且莊父曾擔任里長，乃極具經驗並熟稔選舉過程事務之人，斷無不知如經查獲賄選行為，其自將遭受刑罰制裁，故若非事先與女兒討論、商議得女兒之同意，實無可能甘冒刑事判刑之風險擅自為賄選行為，爰一併對莊姓女縣議員當選人提起當選無效之訴。