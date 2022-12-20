王鴻薇喊「還稅於民」政策牛肉　吳怡農反對：先還債

▲民進黨參選人吳怡農。（資料照／吳怡農競選團隊提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇20日表示，蔡政府執政6年超徵1.1兆元稅金，應該還稅於民，別再拿去選舉綁樁；對此，民進黨參選人吳怡農反駁，如果計算特別預算，政府今年度需要舉債2546億元，面對未來舉債的成本會愈來愈高，他主張將稅收、超收優先用於還債，也呼籲政府提出更多產業振興及紓困的方案。

吳怡農今天下午透過新聞稿表示，實際的狀況並不像王鴻薇所說的這麼美好。他說明，2022年度中央政府總預算案歲入2兆2391億元，歲出2兆2621億元，短差230億元，連同債務還本960億元，需要融資調度財源1190億元，以舉債690億元及移用以前年度歲計剩餘500億元予以彌平，但如果與特別預算併同考量，2022年度總預算案的整體歲入、歲出短差則高達2136億元，加計債務還本及扣除移用以前年度歲計剩餘後，需要舉債2546億元。

吳怡農說，因此，針對2022全年度可能超過預期的4500億元稅收，如果不希望增加國家的債務負擔，實際上只多了約2千億的收入，平均分給國民大約每人8500元，但截至今年12月，中央政府債務未償餘額為5兆7千億元，意即國民平均每人24萬元，是自己這一代以及子孫要負責償還的債務，尤其在目前不斷升息的環境下，未來舉債的成本會愈來愈高，如果把多出來的收入優先用來償還債務，能讓子孫減少負擔。

吳怡農表示，所以針對稅收、超收，他主張優先用於還債，也呼籲政府近兩年來由於疫情的衝擊，有很多民眾生活非常辛苦，政府在財政稍微寬裕的狀況下，也應該進一步針對產業振興、民眾紓困提出更多協助的方案。