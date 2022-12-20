台積電「企業世界盃」擊敗特斯拉、任天堂！　決賽輸給「這企業」

▲台積電參加CNBC舉辦「股市世界盃大賽」獲第2名。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國財經媒體CNBC舉辦「企業世界盃大賽」邀請全球32間大型企業參賽，仿照世足賽制，分成16組相互競賽，結果台積電（TSMC）代表隊一連擊敗NVIDIA、阿里巴巴、特斯拉、任天堂等企業，成功晉級決賽，最終惜敗給股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏投資公司。

▲CNBC舉行「企業世界盃」大賽，台積電一路闖進決賽。（圖／翻攝自CNBC）



CNBC舉辦的2022企業世界盃大賽（Stock World Cup 2022）邀請全球32間大型企業，仿照世足賽制，分成16組相互競賽，邀請全球各地財經專家針對「哪一間企業在未來12個月能帶給投資者更大的總回報」進行評比。

In CNBC's Stock World Cup challenge, Margaret Patel of @Allspring Global Investments gives her take on whether TSMC or Berkshire Hathaway is a better bet in giving investors a greater total return in the next year. #WorldCup #WorldCup2022 pic.twitter.com/OJo8xMCFuE — CNBC International (@CNBCi) December 16, 2022

參與隊伍包含蘋果、騰訊、LV、Netflix、軟銀、摩根大通、三星等大型企業。台積電代表隊在第一輪32強擊敗Nvidia，接著在16強贏過阿里巴巴（Alibaba），8強後首先對上特斯拉（Tesla）依舊取勝，又在4強擊敗強敵任天堂（Nintendo）順利晉級總決賽，最終在決賽敗給波克夏投資公司（Berkshire Hathaway）。

CNBC強調，這場比賽從11月7日開始進行，而他們是第一次舉辦這類賽事，純屬娛樂目的，不作為專業投資建議。

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