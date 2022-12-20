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「鬧鐘狂設延長」響2、3次才起床？研究揭2下場：有害身體健康

▲▼鬧鐘,睡覺,賴床,枕頭,手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲斷斷續續的鬧鐘只會讓你起床時，頭腦更昏沉。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊晏琳／綜合報導

大多數人總是靠鬧鐘喚醒自己，有時也會因想睡懶覺而設定「延長功能」，響個2、3次才起床。但小心，這樣的行為可能有害身體健康！研究顯示，斷斷續續的鬧鐘根本是在剝奪睡眠過程，長期下來不僅影響注意力，還會惡化慢性疾病。

重症醫學專科醫師黃軒分享一項來自美國聖母大學（University of Notre Dame）的研究。研究指出，使用鬧鐘的人中有一半以上不會在第一次鬧鐘響起時醒來，而是在第二或第三次小睡後，才會起床。根據統計，甚至有超過20%的人，會設置一個以上的鬧鐘。

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研究調查了450名全職上班族的睡眠情況，有57%的人都會被鬧鐘叫兩次，且女性比男性多50%，夜貓子和年輕人，被鬧鐘叫兩次的頻率更高。

但響了又停、停了又響，這種斷斷續續的鬧鐘，其實是在剝奪睡眠過程！研究指出，鬧鈴響了、再次入睡，在未進入深度睡眠的情況下，又硬是被叫醒，只會讓你在起床時，頭腦變得更加昏昏沉沉。不僅影響睡眠品質，「經常這樣擾亂睡眠的生理時鐘，對健康是有害的。」

研究也提出長期被鬧鐘影響下的2大後果：

1. 注意力不足

長期處於鬧鐘響起、驚醒的情況，代表睡眠周期無法完成，進而影響情緒和正常工作狀態，並出現類似腦霧情形、注意力不集中、容易疲倦、頭痛問題等。

2. 慢性疾病，急性惡化

若是有慢性疾病如高血壓，心血管疾病的人，長期被鬧鐘驚醒，血壓、心率，以及腎上腺素都會迅速上升。如此長期反覆刺激下，會讓身體心血管帶來壓力，增加高血壓和心臟病併發症的高風險。

黃軒建議，良好的起床方式是利用晨光、燈光、輕音樂等，能睡到自然醒最好。晚上睡覺前，窗簾可以留一條縫隙，早上陽光照進來，光線會刺激視網膜上的感光器，並向大腦發送甦醒信號，血清素會使身體代謝速度加快，就會伴隨生物時鐘「叫醒」你，如此就避免鬧鐘帶來的驚嚇感。

也可以在床頭放一盞定好時鐘的調光檯燈，並設定逐漸從微到亮。房間內光線會喚醒人的視覺系統，傳遞信號給腦部，啟動四肢活動，這也是一種自然醒來方式。

若真的想用鬧鐘，建議鬧鈴選擇自然界聲音，如清脆鳥叫、流水聲，並記得調低音量。如此，聽覺系統就會逐漸喚醒大腦，輕柔的音樂鬧鈴也能減小起床壓力。

睡到自然醒無疑是最好的方式！黃軒表示，若能早睡、不熬夜，要自然醒其實不是問題。「每天固定時間睡覺和起床，就可以訓練身體在固定時間醒過來，根本不需要任何鬧鐘。」

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關鍵字：

鬧鐘起床黃軒醫師

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