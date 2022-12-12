天冷為何更容易感冒？醫點名4原因　冷空氣下「防護細胞少70%」

▲天冷容易感冒與日照時間縮短、空氣濕度有關。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

天氣轉冷，感冒、流感季節來臨。但為何天冷更容易感冒？醫師表示，這與冬天日照時間縮短、空氣濕度下降等有關；而天冷也會使人體鼻粘液黏淍性降低，進而使鼻腔失去第一線防護、造成病毒入侵。

重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師黃軒整理人們在有冬季的地區容易感冒的4個原因：

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1. 鼻腔內血管收縮

處於冷空氣下時，鼻腔內血管會收縮，以避免損失太多身體熱量。如此雖能減少血流，卻可能阻礙對抗病毒的免疫細胞到達鼻粘膜，使其無法殺死吸入的病毒，讓病毒得以不知不覺進入體內。

2. 冬天日照時間縮短

有一派研究人員認為，冬天日照時間縮短，可能會使體內的維生素D含量降低。由於維生素D有助於加強免疫系統，因此，若缺乏此營養物質，容易導致病毒傳染病。

3. 空氣濕度下降

美國哥倫比亞大學的Jeffrey Shaman研究團隊發現，流感爆發，幾乎總是伴隨著空氣濕度下降趨勢。在潮濕的空氣中，這些飛沫微粒可能相對較大，容易掉落到地面上；但在乾燥空氣中，飛沫微粒會分解成更小的微粒，最終小得足以在空中漂浮好幾個小時、甚至好幾天，直到病毒被人體吸入，並侵害鼻咽細胞。

4.鼻粘液黏淍性降低

美國研究發現，夏天裡，當鼻子受到攻擊時，細胞外囊會增加160%，這些數十億個細胞外囊為了阻止病毒進入，會分泌非常沾黏的鼻粘液，是為免疫第一防線；但若是在冬天、暴露在冷空氣時，鼻內的溫度會下降，使細胞外囊泡減少達70%，從而降低鼻粘液粘性，使鼻腔失去第一缐防護，讓病毒大大方方直接侵入細胞。

不過，即便是在沒有冬季、特別溫暖濕潤的赤道附近，病毒也多會貼附在室內更多表面上。在此情況下，儘管流感病毒不能輕易在空氣中生存，但病毒卻能存活於任何東西表面，使之可能透過手的接觸，進入鼻咽口腔。有些病毒類似鼻病毒，可在體外存活3小時，甚至在門把手或電燈開關等表面，也能存活長達48小時。

因此，專家指出，不管是在北半球區域或赤道附近，若要避免感冒，還是得定期洗手、避免觸摸臉部、戴好口罩，並保持良好飲食、睡眠和運動，來增強免疫力。