好市多又出「冬季神鍋」！他喝完湯頭秒喊：還想再多吃幾次

▲男子嘗試了這款酸菜豬腳湯，覺得湯頭相當好喝、配料也十分實在。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者柯振中／綜合報導

隨著天氣變冷，許多人家裡的餐桌上開始擺起了火鍋。一名男子到好市多購物時，意外看見了「火鍋新品」，於是立刻買回家嘗試，沒想到瞬間狂流口水，更直言是「今年冬天會想多喝幾次的湯」，貼文曝光後，瞬間引起討論。

這名男子在「Costcoc好市多 商品經驗老實說」分享，由於近日天氣寒冷，相當適合吃火鍋，於是到了賣場裡選購，除了酸味十足的「酸白菜鍋」以外，他還看見了一款新上架「德國酸菜豬腳湯」。

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這款豬腳湯從外觀看起來十分霸氣，光是酸菜的份量，就讓男子口水直流，於是將酸白菜鍋、德國酸菜豬腳湯都帶回家嘗試，雖然2鍋十分類似，都是酸甜的湯底，但內容物、用料完全不同，品嘗過後都讓他相當滿意，都是今年會想多喝幾次的湯。

▼除了酸菜豬腳湯以外，男子也嘗試了酸白菜鍋，經典的味道同樣讓他著迷。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



依據照片畫面，這款新上架的「德國酸菜豬腳湯」組合當中，不但有厚實的肉片、大量酸菜，還有馬鈴薯、香菜等食材，看起來令人食指大動。

不少網友看完推薦文章，在貼文底下回應，「酸菜湯頭跟酸菜白肉鍋一樣嗎」、「有吃過酸白菜鍋，沒有吃過德國豬腳！請問二選一你會選哪個」、「昨天煮了好吃」、「昨天剛吃了酸菜豬腳火鍋！好吃～酸度略低於原本的酸白菜火鍋，豬腳軟嫩。」

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