桃園「環保行政園區」啟用　環保局團隊近600人員先行進駐

▲桃園「環保行政園區」啟用。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

距卸任還有6天，桃園市長鄭文燦19日為「環保行政園區」舉行啟用典禮表示，環保行政園區占地約1.6公頃，原為「舊司法園區」，距市府很近，在桃園地方法院及桃園地方檢察署搬遷後，市府編列預算將園區整修，並規劃為「環保行政園區」，供環保局及環境清潔稽查大隊進駐使用，無論辦公或洽公都很方便。

鄭市長提到，環保局在工作精神上不斷創新，8年來持續推動「永續城市」各面向的工作，獲得許多獎項的肯定，無論是空污、水污、土壤污染、海岸管理、資源回收、環境教育、循環經濟、垃圾及廚餘處理、環保產業等指標均大幅提升。

鄭市長除參訪「環保行政園區」各項設施，關心民眾洽公空間及動線，及環境污染監控中心等各科室辦公空間，他也特別感謝環保局同仁，8年來為永續城市不斷努力，同時和環保局12月生日的同仁起慶生，並期許環保局全力以赴提供優質服務，讓市民感受到桃園的成長與進步。

▲廳舍入口增設民眾洽公區。（圖／記者楊淑媛攝）

環保局表示，「環保行政園區」改造計畫，包括拆除既有圍牆、設置YouBike站點、「以人為本」整頓人行道，保留園區內老樹、規劃2處供民眾休憩的小公園，並於廳舍入口增設民眾洽公區，整體改造計畫預計於明（112）年初陸續完工。今日「環保行政園區」啟用後，環保局團隊共計近600名人員先行進駐，期盼提供民眾更加完善的洽公環境與服務。

另外，為強化污染預警效能，「環保行政園區」內建置「環境污染監控中心」，在發生環境污染事件或異常時，可透過派遣稽查車組、稽查平板APP及稽查管制資訊系統，快速研判案情以利即時稽查。此外，為響應中央的綠色能源政策，「環保行政園區」屋頂與地面將架設太陽能光電設備，建置容量約為1.4MWp，每年發電量約163萬度，預估可減少831.6公噸的碳排放，預計明（112）年初完工後，可解決部分用電需求，加強本市電網的穩定性。