　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

借牌陪標「台電800萬設備」驗收領款被抓包　利潤幾乎全吐還

▲▼台電,台電公司,招牌。（圖／記者馮建棨攝）

▲台電公司告發投標廠商借牌陪標。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台電公司去年公告採購價值800多萬元的資訊設備，網美科技公司投標時，李姓經理涉找同行捷鼎系統公司黃姓實際負責人借牌陪標，台電事後發現實情向檢方告發，台北地檢署查明網美科技得標後，已交貨安裝通過台電驗收並完成付款，今依《政府採購法》詐術投標等罪嫌，將李男、黃男緩起訴處分各1年，2人須繳交國庫各5萬元與3萬元，網美與捷鼎2公司也須支付國庫各200萬元與2萬元，幾乎等於做白工。

本案源於台電公司綜合研究所去年（2021年）9月招標，採購一套資料運算系統器材，包含伺服器、存儲設備等，網美科技以820萬元得標，去年11月間交貨並安裝通過驗收，台電完成付款後，發現當時參與投標但沒繳納押標金而失格的捷鼎系統，使用跟網美科技相同規格的技術文件，疑似出借牌照來陪標。

台電主動向北檢告發本案，檢方傳訊2家公司登記負責人，查明網美科技李姓經理為了爭取業績，私下找無意投標的捷鼎系統實際負責人黃男出借牌照，涉用網美科技現成的資料陪標，李男應訊認錯，辯稱當時標案接近年底、有時間壓力，所以想協助結算預算，黃男承認借牌相助，但他沒經手投標文件，都是李男去處理，他和公司也沒因此拿到分潤等好處。

檢方認為這項採購案已通過台電驗收並付款完成，李男與黃男犯行惡性不重，且涉犯的《政府採購法》詐術投標罪嫌，法定刑責為5年以下徒刑、得併科新台幣100萬元以下，有緩起訴空間，2人衡量若被起訴判刑、公司有被暫停投標公家採購案的風險，同意認罪接受檢方提出的條件。

檢方因此處分李男與黃男緩起訴各1年，各須支付國庫5萬元與3萬元。2家公司依《政府採購法》也有罰金刑責，檢方同樣給予緩起訴處分，陪標的捷鼎科技須支付國庫2萬元，網美科技則須支付國庫200萬元，已接近本件標案的利潤，等於做白工。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
「真的是廖老大的問題！」　王浩宇：換招牌後業績翻3倍
梅西黑歷史曝光！　落寞躲更衣室痛哭
高虹安找檢察官當副市長嚇死民進黨？　他曝：也勸過韓國瑜這樣做
全家茶葉蛋喊漲　這2大超商「不漲還特價」
郭台銘嘆進口BNT障礙多　批「執政當局沒把人民生命放第一」
身價「破600萬」！　台灣BMW性能超狂旅行車曝光了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

借牌陪標「台電800萬設備」驗收領款被抓包　利潤幾乎全吐還

新北男購2中古車嫌爛　買18萬訛詐車商34萬…2度擄車商要錢

帥翻！消防曬鮮肉帥哥裸照「籲保暖」　網歪樓喊好熱：要滅火

台中男酒駕撞斷2電桿再撞賓士　車主聽巨響一看心涼了

士院熱鬧辦「鬥陣繞法院」　味全龍球員穿法袍體驗國民法官

屏南工業區冷凍公司大火！濃黑煙漫天　1人受困發現已成焦屍

台中遊藝場前槍擊案　他一下車對空開14槍！多一條殺人未遂慘了

男見警躲進大樓有貓膩　「腰部好大一包」搜出槍毒

屏東男匯款香港付裝潢費！警看破詐騙手法　聯手兒子成功攔阻

廂型車撞飛23歲情侶檔…機車爛毀雙雙慘死！家屬年初一接噩耗崩潰

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

穿鏡面球員裝化身C羅！　世界盃超閃Dress code

借牌陪標「台電800萬設備」驗收領款被抓包　利潤幾乎全吐還

新北男購2中古車嫌爛　買18萬訛詐車商34萬…2度擄車商要錢

帥翻！消防曬鮮肉帥哥裸照「籲保暖」　網歪樓喊好熱：要滅火

台中男酒駕撞斷2電桿再撞賓士　車主聽巨響一看心涼了

士院熱鬧辦「鬥陣繞法院」　味全龍球員穿法袍體驗國民法官

屏南工業區冷凍公司大火！濃黑煙漫天　1人受困發現已成焦屍

台中遊藝場前槍擊案　他一下車對空開14槍！多一條殺人未遂慘了

男見警躲進大樓有貓膩　「腰部好大一包」搜出槍毒

屏東男匯款香港付裝潢費！警看破詐騙手法　聯手兒子成功攔阻

廂型車撞飛23歲情侶檔…機車爛毀雙雙慘死！家屬年初一接噩耗崩潰

伊能靜帶3個月行李「意外定居上海」　曝秦昊一句話打動她

東森將投1億培訓3千名直播主　新媒體高峰會上王世均分享東森嚴選加速直播變現　

傷口顧不好「恐蜂窩性組織炎」　醫授正確換藥6步驟：3款飲料別碰

配合內閣改組　陳吉仲：從哪來裡就回哪裡去

蔡詩萍任文化局長釀深藍不滿　她反讚：蔣萬安獲蔡支持是真本事

梅西黑歷史曝光！國家隊首秀上場2分鐘就吃紅牌　落寞躲更衣室痛哭

「真的是廖老大的問題！」王浩宇：換招牌後業績翻3倍

推特嚴防推廣其他平台　禁用戶連結臉書IG等帳號

借牌陪標「台電800萬設備」驗收領款被抓包　利潤幾乎全吐還

放晴想曬衣　他一開家門傻了！「隔壁巷阿桑」嗆：太陽大家的

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

社會熱門新聞

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

獨／薪水全押阿根廷奪冠！他捧回34萬

女醫爽收34萬聘金　輸在一句話敗訴

獨／前副市長兒遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

愛孫掉落香蕉碼頭溺斃　阿嬤掩面痛哭

逛全聯突遭7警包圍搜身！他質疑非法盤查怒告

北檢頂樓升「民進黨旗」　雨衣怪客身分曝

他逛賣場遭「無端盤查」　密錄器畫面曝

獨／中信兄弟最胸鐵粉「本壘奈」私密片外流　

賓士男「裸體下車」闖民宅！屋主嚇壞

更多熱門

相關新聞

幫女友照顧「龍貓」　打牠屁屁30秒出事了

幫女友照顧「龍貓」　打牠屁屁30秒出事了

紅遍大街小巷宮崎駿電影「龍貓」，毛茸茸又圓滾滾的豆豆龍角色深受觀眾喜歡，而其原型為「Chinchilla」絨毛絲鼠，不少人當寵物飼養，身價從1萬至10幾萬皆有，而北市1名賴姓男子受前女友委託，照顧雄性龍貓，卻不滿牠在家連續跳躍，盛怒之下，竟狂打其屁股30秒，導致龍貓死亡。士林地檢署日前偵結，依違反動物保護法予以緩起訴。

投顧講師竟無牌　緩起訴代價180萬

投顧講師竟無牌　緩起訴代價180萬

竄改結婚證書！菜鳥OL騙假下場慘了

竄改結婚證書！菜鳥OL騙假下場慘了

隔離期間忍不住偷騎車外出　內湖女下場曝

隔離期間忍不住偷騎車外出　內湖女下場曝

男大生遭退學　詐領低收補助14萬下場曝

男大生遭退學　詐領低收補助14萬下場曝

關鍵字：

陪標台電公司政府採購法緩起訴

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

決賽最強不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

運彩中130萬！宛宛兒後仰大吼

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

阿根廷門將獲金手套獎　胯下前1動作讓卡達看傻

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面