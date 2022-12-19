借牌陪標「台電800萬設備」驗收領款被抓包　利潤幾乎全吐還

▲台電公司告發投標廠商借牌陪標。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台電公司去年公告採購價值800多萬元的資訊設備，網美科技公司投標時，李姓經理涉找同行捷鼎系統公司黃姓實際負責人借牌陪標，台電事後發現實情向檢方告發，台北地檢署查明網美科技得標後，已交貨安裝通過台電驗收並完成付款，今依《政府採購法》詐術投標等罪嫌，將李男、黃男緩起訴處分各1年，2人須繳交國庫各5萬元與3萬元，網美與捷鼎2公司也須支付國庫各200萬元與2萬元，幾乎等於做白工。

本案源於台電公司綜合研究所去年（2021年）9月招標，採購一套資料運算系統器材，包含伺服器、存儲設備等，網美科技以820萬元得標，去年11月間交貨並安裝通過驗收，台電完成付款後，發現當時參與投標但沒繳納押標金而失格的捷鼎系統，使用跟網美科技相同規格的技術文件，疑似出借牌照來陪標。

台電主動向北檢告發本案，檢方傳訊2家公司登記負責人，查明網美科技李姓經理為了爭取業績，私下找無意投標的捷鼎系統實際負責人黃男出借牌照，涉用網美科技現成的資料陪標，李男應訊認錯，辯稱當時標案接近年底、有時間壓力，所以想協助結算預算，黃男承認借牌相助，但他沒經手投標文件，都是李男去處理，他和公司也沒因此拿到分潤等好處。

檢方認為這項採購案已通過台電驗收並付款完成，李男與黃男犯行惡性不重，且涉犯的《政府採購法》詐術投標罪嫌，法定刑責為5年以下徒刑、得併科新台幣100萬元以下，有緩起訴空間，2人衡量若被起訴判刑、公司有被暫停投標公家採購案的風險，同意認罪接受檢方提出的條件。

檢方因此處分李男與黃男緩起訴各1年，各須支付國庫5萬元與3萬元。2家公司依《政府採購法》也有罰金刑責，檢方同樣給予緩起訴處分，陪標的捷鼎科技須支付國庫2萬元，網美科技則須支付國庫200萬元，已接近本件標案的利潤，等於做白工。