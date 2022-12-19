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無聊上網刷影片！別人婚禮新娘好眼熟　他一看「竟是我老婆」崩潰

▲▼無聊上網刷影片！別人婚禮新娘好眼熟　男定睛一看「竟是我老婆」。（圖／翻攝自秒聞視頻）

▲無聊上網刷影片，他刷到自己老婆的婚禮。（圖／翻攝自秒聞視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇淮安一男子16日無聊滑手機，無意間刷到一婚禮影片，影片中新娘子竟然是自己的妻子，而新郎則是他從未見過的陌生人。經過多方打聽男子終於弄清原委，原來妻子竟然在貴州老家和別人結婚了，而且是在並未跟自己離婚的情況下。冷靜下來後男子決定收集好證據，走法律程式讓妻子受到該有的懲罰。

據《秒聞視頻》報導，12月16日，江蘇淮安一名男子，因為刷了網路上的婚禮影片，發現影片中的新娘是自己老婆，他在多方打聽下，才知道老婆在貴州老家再婚，但他並沒有跟老婆離婚。

儘管眾人都勸說看在妻子已經為他生下兩個孩子的情分上三思考慮再行動，但男子依然怒氣難消自己被「戴綠帽」，稱一定要讓妻子付出代價。

▲▼無聊上網刷影片！別人婚禮新娘好眼熟　男定睛一看「竟是我老婆」。（圖／翻攝自秒聞視頻）

▲老婆結婚的影片。（圖／翻攝自秒聞視頻）

冷靜之後，目前男子決定收集好證據後走法律程式，讓妻子受到該有的懲罰，也算給家庭一個交代。

對此，眾多網友紛紛留言自己的觀點，有人表示這是「重婚罪」，有人認為「忍忍吧，沒什麼大不了的」，更有人評論，「這倆孩子就一定是他的嗎，先鑑定一下，說不定會發現新世界。」

不過，也有不少網友表示，不能只聽一方說辭，畢竟連妻子離家多天與別人結婚這種大事，作為丈夫竟然後知後覺在網路發現，也證明丈夫對妻子並不關心。

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