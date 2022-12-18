明晨最凍剩6°C！回暖2天又迎下波寒流　低溫直直掉「冷到周末」

▲明晨溫度6-9度，外出需注意保暖。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

寒流持續發威，中央氣象局提醒，明後兩天的清晨仍冷，白天回溫，明日清晨台南以北、宜蘭都只有6度左右，不過水氣偏少，整體降雨相對少量。周三又會有一波冷空氣南下，冷空氣強度可能為強烈大陸冷氣團或寒流，低溫可能再度下探10度以下，且冷空氣將持續影響到下周末。

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▲今(18)日至明(19日)清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；臺南以北、宜蘭、花蓮、臺東及金門有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，連江有持續6度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，明後天水氣少，只有東北部、基隆北海岸有局部短暫雨，大台北、花東有零星短暫雨，整體雨勢都較少，其他地區晴到多雲。

明後天白天回溫，但清晨仍冷，受輻射冷卻影響，明晨台南以北、宜蘭下探6到9度，高屏、花東10到13度。明日白天大台北9到16度、北部8到18度、中部7到22度、南部9到23度、東部11到19度；後天白天大台北14到20度、北部11到21度、中部10到24度、南部14到26度、東部16到22度。

▲明天清晨台南以北、宜蘭只有6-9度。（圖／氣象局）

周三又有一波強烈大陸冷氣團南下，屆時低溫又將下探12度，且冷空氣強度上看寒流，溫度有機會低於10度，這波冷空氣偏乾，北部、東半部有局部短暫雨，但雨量不多，其他地區多雲到晴。

周四到周日都受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，目前預報為周五到周日台北市低溫11度、高溫13到14度，北部地區10度、高溫15到16度，由於冷空氣偏乾，因此未來高山降雪機率低。

▲▼未來一周溫度、降雨變化趨勢。（圖／氣象局）

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