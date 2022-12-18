他批蘇揆不下台害慘民進黨　預言「蘇不起、賴倒地、一屍無數命」

▲羅智強分析，蘇貞昌拒絕下台，會成為賴清德爭取大位的最大路障。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文第一時間辭去黨主席，行政院長蘇貞昌口頭請辭閣揆遭慰留，但內閣改組仍呼聲不斷。對此，前台北市議員羅智強18日以「蘇不起，賴倒地」為題發文指出，蘇貞昌拒絕下台，只是讓民眾更討厭民進黨，成為賴清德爭取大位的最大路障，民進黨2024立委、總統大選危矣，「蘇不起，賴倒地，一屍無數命。」

羅智強舉例，2018年民進黨九合一選舉大敗，時任行政院長賴清德當晚在臉書上表示，大選是「人民對政府施政的檢驗」，投票的結果顯示人民並不滿意，自己感到抱歉並向蔡英文口頭請辭以負起政治責任，雖然蔡英文慰留，但賴清德仍於隔年1月10日總預算通後，即率內閣總辭走人。

羅智強表示，人民以選票表達對政府施政的不滿，賴清德沒有賴著不走。他指出，反觀是蘇貞昌輸不起，死皮賴臉，霸佔閣揆，九合一選舉敗得比上次還慘，卻傳出即使內閣改組，蘇貞昌也不會下台，將一路任至2024，且蘇貞昌的不滿意度過半，「目中無人的他，是民進黨傲慢執政的指標」，他分析，蘇貞昌拒絕下台，只是讓民眾更討厭民進黨，成為副總統賴清德爭取大位的最大路障，蘇貞昌賴在行政院長位子上所代表的負面觀感，就像甩不掉的餿水桶，扣在賴清德頭上，臭氣衝天揮之不去，賴清德手握黨權也難施展。

羅智強指出，蘇貞昌繼續帶賽民進黨，對國民黨來說未嘗不是好事，「但賴清德能坐視一人害全黨嗎？」他認為，蘇貞昌賴到底，民進黨2024立委、總統大選危矣，「蘇不起，賴倒地，一屍無數命。」