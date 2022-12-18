兩岸雙城秀　原住民圖騰驚豔魔都上海

記者趙禕/上海報導

歷經四個月的第四屆「匯海上─兩岸電競文化節」活動圓滿落幕，活動重要部份的「雙城SHOW」也評選出本屆優秀作品，分別是陶藝作品「祈圓」，以及圖騰應用設計的泰雅族「祖靈之眼」和維吾爾族「維吾爾族服飾」。

▲第四屆「匯海上─兩岸電競文化節」活動「雙城SHOW」在上海普陀區大洋晶典•天安千樹展出。（圖／記者趙禕攝）

▼活動組委會主任陳立晴為欣賞入選作品的嘉賓介紹作品的創意和內涵。（圖／記者趙禕攝）

已經舉辦四年的「匯海上─兩岸電競文化節」不僅是一個展示交流的平台，也是一個產學研商多向賦能的合作平台。從第三屆開始，活動設立了「雙城SHOW」兩岸青年文化創意定向徵集活動，為兩岸青年在文創領域提供一個更好的創作交流、創意實踐的平台；去年新陶藝定向徵集秀中，具有上海台北典型人文特色的陶藝作品「一舟」就被上海抱樸美術館收藏。

▲去年被上海抱樸美術館收藏的陶藝作品「一舟」。（圖／記者趙禕攝）

今年「雙城SHOW」除了「新陶藝創意設計定向徵集秀」之外，還新增「中華傳統文化—圖騰」應用設計定向徵集秀，吸引了200多位兩岸青年參加。其中「中華傳統文化—圖騰」應用設計定向徵集秀收到91幅投稿，進入專家評審和大眾評審階段的有40件；新陶藝創意設計定向徵集秀收到投稿45件，進入專家評審和大眾評審階段的有10件。

▲▼今年入選「雙城SHOW」的部份作品。（圖／記者趙禕攝）



▼今年入選「雙城SHOW」的部份作品。（圖／記者趙禕攝）

最終有三件作品獲得優秀作品獎，一件是由中國陶瓷藝術家高梅清攜兩岸六位學生共同創作的「祈圓」陶藝套件，在陶製托盤上以長城為底，寓意中華文化源遠流長，承載著華夏各族；而台灣的國父紀念館以浮雕突起在長城懷抱中，寓意同為祖先與先輩共合一家。

▲▼獲得優秀作品獎的陶藝作品「祈圓」。（圖／記者趙禕攝）

另外兩件獲得優秀作品獎的分別是台灣泰雅族16歲高中生陳寶創作的圖騰「祖靈之眼」，和上海工藝美校推薦的作品「維吾爾族服飾」。而陶藝作品「靈兔」，則被選為明年第五屆「匯海上─兩岸電競文化節」的吉祥物。

▲獲得優秀作品獎的圖騰「祖靈之眼」。（圖／記者趙禕攝）

▼獲得優秀作品獎的圖騰「維吾爾族服飾」。（圖／記者趙禕攝）



▼獲選為第五屆「匯海上─兩岸電競文化節」吉祥物的陶藝作品「靈兔」。（圖／記者趙禕攝）



▼普陀區台辦主任陳立群、普陀區文化旅遊局副局長王鴻興、長壽路街道辦事處主任沈捷為獲獎作者頒獎。（圖／記者趙禕攝）

活動組委會主任陳立晴表示，電競及文化創意產業是全球青年的關注熱點，而我們兩岸青年更是將對電競與文化創意的愛好融入到生活、創意、創新、就業和創業領域中，其在青年群體中所呈現出的發展勢頭極為強勁。

▲活動組委會主任陳立晴。（圖／記者趙禕攝）