怒告全聯！買小農鮮乳給兒子喝「上吐下瀉送醫」　父吞敗原因曝

▲台中一位父親指控，兒子喝了他從全聯買的小農鮮乳後，就得急性腸胃炎。（示意圖／記者張一中攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一位張姓父親到全聯購買某小農鮮乳給2個兒子喝，飲用後孩子卻得急性腸胃炎，張父認為是喝了變質的鮮乳導致，一怒之下將全聯和鮮乳公司告上法院。台中地院審理，認為孩子喝完鮮乳後，過了5天才就診，無法證明是因飲用鮮乳才導致急性腸胃炎，因證據不足，判張父敗訴。

判決指出，張父於今年6月8日到全聯買某小農鮮乳，回家給2名兒子飲用後，兄弟倆竟上吐下瀉，經醫院診斷為急性腸胃炎。張父向全聯和鮮乳公司反映後，獲得慰問金1萬元，不過張父認為不足以彌補損失，再向全聯和鮮乳公司提告，請求2名孩子撫慰金各1萬2000元，及父母陪同孩子就醫的薪資損失、醫療、交通、訴訟等費用，共4萬2340元。

全聯及鮮乳公司則表示，該鮮乳於出廠前均已送檢，並取得檢驗合格證明，瓶身也標明開封後應儘速飲用等文字，而張父於6月8日購買，10日開封後，至15日才提供給孩子飲用，無法確認飲用前的保存方式是否合宜。另外孩子喝完鮮乳5天後，才到醫院就診並診斷出急性腸胃炎，也無法證明為飲用鮮乳導致。

台中地院審理，認為張父雖提出孩子20日就診時上吐下瀉的照片，但離孩子15日飲用牛奶已過了5天，期間仍有食用其他食物，無法單憑照片就認為孩子得急性腸胃炎為喝鮮乳所致，因證據不足，判張父敗訴，全案還可上訴。