　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怒告全聯！買小農鮮乳給兒子喝「上吐下瀉送醫」　父吞敗原因曝

▲▼ 全聯,實名制,掃碼 。（圖／記者張一中攝）

▲台中一位父親指控，兒子喝了他從全聯買的小農鮮乳後，就得急性腸胃炎。（示意圖／記者張一中攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一位張姓父親到全聯購買某小農鮮乳給2個兒子喝，飲用後孩子卻得急性腸胃炎，張父認為是喝了變質的鮮乳導致，一怒之下將全聯和鮮乳公司告上法院。台中地院審理，認為孩子喝完鮮乳後，過了5天才就診，無法證明是因飲用鮮乳才導致急性腸胃炎，因證據不足，判張父敗訴。

判決指出，張父於今年6月8日到全聯買某小農鮮乳，回家給2名兒子飲用後，兄弟倆竟上吐下瀉，經醫院診斷為急性腸胃炎。張父向全聯和鮮乳公司反映後，獲得慰問金1萬元，不過張父認為不足以彌補損失，再向全聯和鮮乳公司提告，請求2名孩子撫慰金各1萬2000元，及父母陪同孩子就醫的薪資損失、醫療、交通、訴訟等費用，共4萬2340元。

全聯及鮮乳公司則表示，該鮮乳於出廠前均已送檢，並取得檢驗合格證明，瓶身也標明開封後應儘速飲用等文字，而張父於6月8日購買，10日開封後，至15日才提供給孩子飲用，無法確認飲用前的保存方式是否合宜。另外孩子喝完鮮乳5天後，才到醫院就診並診斷出急性腸胃炎，也無法證明為飲用鮮乳導致。

台中地院審理，認為張父雖提出孩子20日就診時上吐下瀉的照片，但離孩子15日飲用牛奶已過了5天，期間仍有食用其他食物，無法單憑照片就認為孩子得急性腸胃炎為喝鮮乳所致，因證據不足，判張父敗訴，全案還可上訴。

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
墨龍太子降駕「賞女一巴掌」！　專家說話了
LIVE／理科太太不怕酸民！諮商課改名續賣　吳怡農遭爆假公益
快訊／「林俊傑恩師」林秋離病逝！換肝12天救不回
高雄民宅遭3波槍擊！　現場畫面曝
快訊／理科太太被罵發聲了！　宣布課程改名繼續賣
獨／男性侵姪女、表妹！　淫亂片藏雲端被Google通報
他狂砍53分神蹟！　寫NBA近28年超狂紀錄
雙12逆襲！華航超殺促銷「飛日機票萬元有找」
《全明星》壯壯「膝蓋抽出積血」潰堤了！　血淋淋照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9歲童與媽吵架負氣下車！躲農田全身沾鬼針草　警父愛爆發找到他

基隆毒蟲拒攔查！撞警車加速逃逸　蓬萊隧道旁失控自撞山壁

警察歡樂送！突擊梯車攻破詐團「苗栗旗艦店」　12嫌專騙陸人

不爽被叭！水泥預拌車逼車開窗飆罵　駕駛報警討公道

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！女轉半圈驚恐摀臉　專家說話了

高雄民宅遭3波槍擊！屋主另處房產才遭車衝撞...鄰居嚇到不敢睡

北投焚化廠人員按下「運轉鈕」　同事當場雙腿遭攪碎！判決出爐

賭客高喊示警負責人開門探頭...幹員衝進去！麻將賭場被抄了

獨／糖果誘姪女表妹壞壞　Google大神揪淫蟲「25顆硬碟藏偷拍片」

薪水全上繳被妻酸「世上最沒用男人」　他車禍肋骨裂開沒錢就醫

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

柴柴公園挖出「神祕大石頭」 癡笑守整夜...媽：靠近會低吼

9歲童與媽吵架負氣下車！躲農田全身沾鬼針草　警父愛爆發找到他

基隆毒蟲拒攔查！撞警車加速逃逸　蓬萊隧道旁失控自撞山壁

警察歡樂送！突擊梯車攻破詐團「苗栗旗艦店」　12嫌專騙陸人

不爽被叭！水泥預拌車逼車開窗飆罵　駕駛報警討公道

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！女轉半圈驚恐摀臉　專家說話了

高雄民宅遭3波槍擊！屋主另處房產才遭車衝撞...鄰居嚇到不敢睡

北投焚化廠人員按下「運轉鈕」　同事當場雙腿遭攪碎！判決出爐

賭客高喊示警負責人開門探頭...幹員衝進去！麻將賭場被抄了

獨／糖果誘姪女表妹壞壞　Google大神揪淫蟲「25顆硬碟藏偷拍片」

薪水全上繳被妻酸「世上最沒用男人」　他車禍肋骨裂開沒錢就醫

林忠正／俄式制裁套在台海　中國經濟將在劫難逃

台積電赴美設廠人才出走？　經長：簽約三年會回流

15日赴新加坡考察交流雙語教育　柯文哲：將有部長級會面

冷空氣將至中南部有感降溫　東森寵物高雄十全店「冬裝秀」暖萌

台灣足球黃金時期！「這2場比賽」被挖出　當年奇蹟逆轉嗨翻全國

明明有桃花卻無法脫單！「2022和愛情擦身而過」TOP4星座

「大大武花大武花」成絕響？傳台南大東夜市恐熄燈　市府回應了

入冬首波寒流強襲！低溫急凍7度　「周四、五高山可望降雪」

楊金龍：台灣升息看通膨率　明年2%以下可接受　

聖誕好事集十三組藝人唱好歌、挺公益　信義區節慶味濃

社會熱門新聞

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

情侶機車雙載車禍！女友側坐仰摔慘遭聯結車輾斃

騎車抽菸被攔查　意外找到失散20年母親

夫送珠寶給小三！孕妻跪求別離婚

阿兵哥客運露鳥DIY　她目睹1招神反擊

OL內衣被2賊先後偷走　網分析被推爆

他壞壞少女1次就中　遭討400萬結局曝

台61線砂石車閃機車翻覆　秒變火球

獨／糖果誘姪女壞壞　Google揪淫蟲

工頭墜4樓「掙扎打119求救」仍不治

基隆男偷火龍果免刑　法官千字文勸善

竹北透天厝起火　男全身80％三度灼傷

更多熱門

相關新聞

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

全聯福利中心是許多婆媽和小資族的愛店，經常有優惠折扣。一名女網友就分享自己最愛在全聯買的好物，每次去看架上都幾乎快被掃光，這次還遇上買2送1活動，讓她超開心，一口氣把所有味道都拿回家試試，最後結帳時總共拿了6罐，還要思考怎麼扛回家，沒想到愛用者不只有她，其他網友也都一致推薦：「真的好用！」

熊大兔兔鴛鴦鍋、彈珠台超萌！全聯廚電換購

熊大兔兔鴛鴦鍋、彈珠台超萌！全聯廚電換購

全聯+大潤發推聖誕甜點、獨家紅酒

全聯+大潤發推聖誕甜點、獨家紅酒

前店後倉格局打開！　全聯3年入手中南部9200坪地上權

前店後倉格局打開！　全聯3年入手中南部9200坪地上權

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

關鍵字：

全聯小農鮮乳急性腸胃炎

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

想買車要快！　明年全面大漲

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

C羅淚別世界盃首發聲

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

手搖飲加1料「無糖也228大卡」　

更多

最夯影音

更多
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面