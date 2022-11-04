德總理蕭茲首訪華　12商業巨頭隨行「在陸年營收破數百億歐元」

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）抵達北京，防疫人員上機進行消毒殺菌工作。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今（4）日開啟任內首度訪問中國大陸之行，報名隨行的經濟代表團企業人士一度衝破100人，不過，僅12家當地知名企業獲批，而這12間企業的老闆各個來頭不小，在大陸經營的事業每年獲利均破數百億歐元，顯示中德經貿關係在雙邊發展上，仍佔有舉足輕重的地位。

▲蕭茲（Olaf Scholz）在2019年擔任財政首長期間曾訪問過大陸。（圖／路透）

《環球網》報導，朔爾芡（蕭茲）出訪前表示，距離德國前任總理訪問中國已經三年之久。在此期間，挑戰和風險加劇，世界格局發生深刻變化，「一方面因為新冠疫情，另一方面則因烏克蘭危機對國際秩序、能源和糧食供應、全球經濟和價格造成嚴重影響等，使得前往北京進行直接對話變得更加重要。」

▲德國總理訪陸蕭茲隨行12家企業名單。（圖／CFP）

根據《德國商報》公布的經濟代表團名單顯示，隨蕭茲出訪的企業老闆分別是化工巨頭巴斯夫首席執行官馬丁，汽車業的福斯大眾CEO布魯默和BMW寶馬集團董事長齊普策，此外，西門子、瓦克化學集團、愛迪達、嬰兒食品製造商喜寶、生技公司拜耳和加熱技術公司Geo Clima Design的負責人都在名單內。

公開數據顯示，隨行的12間企業2021年在大陸或大中華地區營收總額達數百億歐元，其中，根據巴斯夫2021財年年報，該公司面向大中華區客戶的銷售額約為120億歐元，大中華區現階段也是巴斯夫全球第二大市場。

至於總部位於慕尼黑的瓦克化學集團2021財年在大陸的銷售額創下新高，達到17.9億歐元。而福斯大眾及BMW寶馬兩家德國汽車集團與合資企業2021年在華交付汽車超過400萬輛。默克、拜耳、愛迪達等企業2021財年在大陸或大中華區銷售額，分別達到28.87億、38.56億和46億歐元。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建分析，蕭茲本次訪華的重點是需要和中方共同確認未來兩國經貿合作的重點，「汽車、製造業等領域是中德傳統的經貿合作領域，相關德國企業也繼續擴大在華投資，這需要中德雙方提供相應的政策環境，以鞏固這方面的合作。」

