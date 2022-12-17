李俊俋選前之夜中央地方要角助講　蘇貞昌、陳其邁接棒站台

▲嘉義市長李俊俋選前之夜眾星雲集 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋17日舉辦「翻轉嘉義、迎向勝利」選前之夜。晚會開始前，競選總部榮譽主委涂醒哲、黃俊森、主委王美惠、副主委黃露慧，後援會總團長黃淑英、市政顧問總團長張惠博、立法委員范雲、管碧玲等人從北香湖公園出發，徒步至競選總部會場。

晚會則是由市議員蔡文旭、立法委員李昆澤、林宜瑾擔任主持人，現場除有蘇貞昌院長、民進黨代理主席陳其邁市長、嘉義縣長翁章梁、立法委員王美惠、管碧玲、范雲，也有嘉義市議員黃大祐、黃露慧，當選人林煒軒、黃敏修、黃盈智等在地議員，一起站台助講。

李俊俋表示，這場未完成的延長賽打到最後一局，心裡非常的感動，除了嘉義隊的議員、民進黨團的立委、黨中央的兄弟姊妹都熱情相挺，最重要的是身後有渴望改變換心嘉義市民的鼓勵與支持，沒有他們，嘉義的夢就不會實現。李俊俋表示，八年在立院兩年在總統府，看到嘉義市被邊緣化非常不甘心，所以「有這個使命一定要回來，讓嘉義市起死回生。」

▲嘉義市長候選人李俊俋選前之夜請來行政院長蘇貞昌。（圖／記者翁伊森翻攝）

李俊俋表示不管是區域治理的交通政策、醫療生技產業園區的產業政策，還是照顧長輩與鼓勵青年生育的福利政策，初衷都是為了嘉義的未來。

李俊俋說，這次的選舉是民進黨能不能爬起來的關鍵，也是嘉義市要繼續原地踏步，還是要大發展迎向勝利的選擇。李俊俋說，投票率越高嘉義越有機會翻轉，但他對嘉義人非常有信心「能做出最有智慧的決定，讓嘉義越來越好，請大家給嘉義一個機會，讓嘉義翻轉！讓嘉義找回民主聖地的光榮！」

▲ 嘉義立委王美惠為李俊俋助講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠表示，今天是抱著非常沉重的心情要來向大家呼籲，李俊俋是好人才，他是為了使命，為了更好的嘉義，回到故鄉打拚，「現任市長做很久，自己爭取到的經費都沒有執行，應該換李俊俋來改變嘉義市。」王美惠強調，嘉義已經太久沒有改變，自己也希望年輕人有工作，可以照顧長輩，自己會和俊俋去中央爭取預算，回來建設嘉義，請大家給俊俋機會。

翁章梁則表示，延長賽輸贏的關鍵，就是支持者有沒有動員好朋友出來投票，「所以要拜託支持民進黨、支持李俊俋，明天要總動員」。接續他也表示，李俊俋是民進黨栽培起來的優秀人才，有完整的歷練、有學術訓練，是民進黨青壯代裡面的佼佼者，他強調，「李俊俋真的是人才，人才就要留下自己用，嘉義市疼惜人才的地方」。

翁章梁也藉由現在嘉義縣的發展談到，現在嘉義有科學園區、故宮南院，俊俋提出未來建構輕軌系統，「如果李俊俋當選市長，未來會和他合作，徹底完成這條線」，彼此共存共榮，希望未來雙核心都市，可以運作更順利。最後他表示，民進黨在這幾年的建設、發展中有需要值得檢討的地方，特別是在防疫，對民生衝擊太大，跟大家抱歉，但民進黨是願意追求進步、反省的政黨，拜託大家，「民進黨需要力氣、需要鼓勵，民進黨需要勝選來鼓勵我們往前走，拜託大家支持李俊俋當選」。

陳其邁表示，在幾個小時後，嘉義市就要選擇進步還是後退的方向，嘉義市面臨著這樣的十字路口「選錯的市長實在是差很多。」陳其邁舉新竹大車站計畫為例，稱讚李俊俋嘉義大車站的政策非常好，他指出，嘉義縣翁章梁縣長爭取嘉義科技園區，未來嘉義縣會變成工商大縣，未來假設嘉義市交通做不好或者是沒辦法與嘉義縣緊密合作，嘉義市就會被邊緣化，所以交通優先必須快點落實。

▲嘉義市長李俊俋選前之夜請來高雄市長陳其邁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳其邁表示，他在委員時期就跟李俊俋是同事，所以對李市長非常了解，陳推薦李俊俋是一個腳踏實地、說到做到的候選人。陳其邁說：「李俊俋所開的每張競選支票就是他的競選承諾，他一定會說到做到。」陳其邁懇求嘉義市民，樓頂揪樓咖，給一個腳踏實地打拚的李俊俋一個機會，讓嘉義市大步向前行。

蘇貞昌表示，天氣這麼冷，看到在座的嘉義市民不離不棄來為李俊俋鼓勵與支持，非常感動。蘇貞昌笑稱，自己與嘉義很有緣份，蜜月旅行就是從嘉義市出發到阿里山，他做行政院長，最先照顧的就是嘉義市「真的沒有對不起嘉義」。蘇貞昌接著表示，嘉義市是民主聖地，但現在的市長「真的很沒誠意。」不會妥善運用經費做事，又只會牽拖中央「與其在那邊說自己做不到，不如直接換一個準備好做事的市長。」

蘇貞昌表示，李俊俋很正派、很認真、很有歷練，在立法院每每為嘉義市大小事爭取福利跟預算，在總統府當副秘書長每次開口也都是嘉義市的建設與發展。蘇貞昌表示，全國現在不是看世足賽就是看嘉義市，明天雖然很冷，但市民一定要出來投票、催票，讓嘉義開始衝、讓全國看好嘉義市「希望嘉義能有一番新氣象，就從李俊俋當選市長開始。」