　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃敏惠選前夜徒步掃街文化夜市　懇求再為嘉義市拚幸福四年

▲▼ 黃敏惠選前之夜選人潮較多的文化商圈夜市拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠選前之夜選人潮較多的文化商圈夜市拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「選前最後一哩路，謝謝所有鄉親陪敏惠一起走。」嘉義市長候選人黃敏惠在17日晚間8時許，溫度下探到11度低溫，她來到市區人潮最多的文化路拜票，拜託嘉義市鄉親，明天用滿滿的熱情出門投票，讓她繼續為嘉義市拚幸福的四年。

▲▼ 黃敏惠選前之夜選人潮較多的文化商圈夜市拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「明天就是投票日了，大家會緊張嗎，老實說，敏惠相當地緊張。」黃敏惠表示，在投入選戰的這些日子，又遇嘉義市長選舉延期22天，她在不間斷的掃街拜票、家戶拜訪中，來到了許多地方跟鄉親拜託時，大家都熱情地跟她說：「穩贏的、穩贏的」，但就是因為這句話，讓她自己充滿不安和危機感。

▲▼ 黃敏惠選前之夜選人潮較多的文化商圈夜市拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠擔憂說道，全國九合一選舉早已落幕，全台卻只剩下嘉義市還在延長賽，且這次的投票日在星期天，有許多人早已計劃好要出去玩，加上霸王級寒流來襲，恐影響大家出門投票意願，尤其老人家，大家如果都覺得「黃敏惠穩贏」、「不差我這一票」，那這次選舉恐怕就會被翻盤。

來到文化路，看到滿滿的人潮，黃敏惠感慨道，四年前因為看到熱愛的故鄉嘉義市整個黯淡無光，經濟受到嚴重衝擊，她不忍看到故鄉繼續衰退，挺身而出再戰出來。四年後，她成功恢復嘉義市的繁榮，讓嘉義市再度熱鬧滾滾。她也想起，去年逐步完成文化路電纜地下化及電桿拔除的工程，讓文化路商圈以更清新亮麗、安全的面貌迎接市民及遊客，為嘉義市的觀光經濟與人潮再衝一波。「只要是為嘉義市好的，我們都願意做！」

▲▼ 黃敏惠選前之夜選人潮較多的文化商圈夜市拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「如果不是因為選舉延後，我們現在都快樂地在參與國際管樂節。」但黃敏惠看到這麼冷又下雨的天氣，但所有表演團隊都堅持走上街，民眾也全程參與，「這樣的堅定，已經是我們城市的DNA。」黃敏惠也向鄉親喊話，這場選舉一路走來相當不容易，但她知道，在這塊土地上，有一群對嘉義市未來充滿期望的市民朋友，「請給敏惠機會，再繼續帶領嘉義市拚下一個幸福的四年。」

▲▼ 黃敏惠選前之夜選人潮較多的文化商圈夜市拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「明天的氣溫將更加寒冷，但我們的熱情不能冷。」黃敏惠拜託鄉親，一定要勇敢地站出來，相揪出門投票，投下神聖的一票，每個人的一票真的很重要。「民主聖地的金字招牌是要靠各位鄉親的一票一票來擦亮。」黃敏惠拜託大家，嘉義市長請唯一支持1號黃敏惠，乎咱共同寫歷史，作伙拚未來！

▲▼ 黃敏惠選前之夜選人潮較多的文化商圈夜市拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／上半場結束前進球！克羅埃西亞2比1領先摩洛哥
快訊／世足季軍戰9分鐘就進2球！　克國破網2分鐘後被扳平
下周一清晨恐「極凍7°C↓」　下波冷氣團來襲時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寒流夜不平靜！彰化五金廠大火　出動12分隊52名消防員搶救　

李俊俋選前之夜中央地方要角助講　蘇貞昌、陳其邁接棒站台

黃敏惠選前夜徒步掃街文化夜市　懇求再為嘉義市拚幸福四年

爆乳田慎節合體瀧澤蘿拉　上空超兇「合身紅旗袍」發謝票雞排

玉井監警環聯合稽查　取締噪音與改裝車輛維護山區交安

快訊／太平山出現「0℃低溫」！追雪機率增

嘉義市國際管樂節30周年　小號響起結合街舞樂儀隊搶睛

耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》邁入16年　500孩童耶誕前享溫馨

金廈大橋建設促進會理事長出爐！　不排除發起公投促成建橋

「樂在學習綻放長青」　台東長青學苑結業典禮暨成果展

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

OPEN將你要去哪！大氣球遊行主角突噴飛高空消失了…下落不明

寒流夜不平靜！彰化五金廠大火　出動12分隊52名消防員搶救　

李俊俋選前之夜中央地方要角助講　蘇貞昌、陳其邁接棒站台

黃敏惠選前夜徒步掃街文化夜市　懇求再為嘉義市拚幸福四年

爆乳田慎節合體瀧澤蘿拉　上空超兇「合身紅旗袍」發謝票雞排

玉井監警環聯合稽查　取締噪音與改裝車輛維護山區交安

快訊／太平山出現「0℃低溫」！追雪機率增

嘉義市國際管樂節30周年　小號響起結合街舞樂儀隊搶睛

耐斯王子大飯店《聖誕心願卡》邁入16年　500孩童耶誕前享溫馨

金廈大橋建設促進會理事長出爐！　不排除發起公投促成建橋

「樂在學習綻放長青」　台東長青學苑結業典禮暨成果展

梅西甩傷勢「燦笑」恢復訓練　決賽前自信發聲：沒有不可能

力挺高虹安「熱心民眾4人組」身分曝光　四叉貓：民眾黨自己人

遲早要面對釋出　林明杰：不會輕易說放棄

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

彰化五金廠大火　52名消防員搶救　

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

即／太平山剩0℃！追雪機率增

李俊俋選前之夜　蘇貞昌、陳其邁站台

黃敏惠選前徒步文化商圈掃街拜票

玉井監警環聯合稽查取締噪音與改裝車輛

西螺福興宮點燈祈福　信眾捐300萬元還願

首波寒流報到　三高、心血管疾病患者勿輕忽

台東長青學苑結業典禮暨成果展

左營萬年季推手柯天爽辭世　地方仕紳緬懷助弱勢

台南藍軍獻花幫基層員警加油打氣！

金廈大橋促進會理事長出爐！不排除發起公投

南島國際美術獎首獎名單揭曉

更多熱門

相關新聞

賴清德21日啟動黨魁競選行程　首場政見發表會辦在新北三重

賴清德21日啟動黨魁競選行程　首場政見發表會辦在新北三重

民進黨第17屆黨主席補選登記在16日傍晚5點截止，最終只有副總統賴清德1人領表、1人登記。儘管同額競選，賴清德仍將啟動競選行程，21日晚間將至新北三重廣一活動中心舉辦首場「向黨員報告」政見發表會，向黨員爭取支持。

嘉義市長選前之夜強碰管樂節踩街　黃敏惠李俊俋意外「同框」

嘉義市長選前之夜強碰管樂節踩街　黃敏惠李俊俋意外「同框」

傳內閣不會大幅度改組？　綠委示警「變動不宜太小」

傳內閣不會大幅度改組？　綠委示警「變動不宜太小」

羅致政王美惠陪李俊俋車掃　批黃敏惠執行力不足

羅致政王美惠陪李俊俋車掃　批黃敏惠執行力不足

跨海關切！柯文哲曝Line傳「2字」給高虹安　「別給她製造壓力」

跨海關切！柯文哲曝Line傳「2字」給高虹安　「別給她製造壓力」

關鍵字：

2022九合一大選2022嘉義市長黃敏惠

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

全台急凍！心臟醫提慎防「室內猝死」

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

寒流來襲全台至少43死　醫示警

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

世足季軍戰9分鐘就進2球！

90%人都有！8腳蟎蟲「臉上狂交配」　醫：洗不掉

上半場結束前進球！克國2比1領先摩洛哥

愛愛次數少到哭？靠4招「性慾飆漲」天天想要

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

OPEN將找到了！警確定變「愛的破將」

魔獸出賽線上觀賽18萬→4萬　球迷屠殺台籃期待落空

更多

最夯影音

更多
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面