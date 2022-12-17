黃敏惠選前夜徒步掃街文化夜市　懇求再為嘉義市拚幸福四年

▲黃敏惠選前之夜選人潮較多的文化商圈夜市拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「選前最後一哩路，謝謝所有鄉親陪敏惠一起走。」嘉義市長候選人黃敏惠在17日晚間8時許，溫度下探到11度低溫，她來到市區人潮最多的文化路拜票，拜託嘉義市鄉親，明天用滿滿的熱情出門投票，讓她繼續為嘉義市拚幸福的四年。

「明天就是投票日了，大家會緊張嗎，老實說，敏惠相當地緊張。」黃敏惠表示，在投入選戰的這些日子，又遇嘉義市長選舉延期22天，她在不間斷的掃街拜票、家戶拜訪中，來到了許多地方跟鄉親拜託時，大家都熱情地跟她說：「穩贏的、穩贏的」，但就是因為這句話，讓她自己充滿不安和危機感。





黃敏惠擔憂說道，全國九合一選舉早已落幕，全台卻只剩下嘉義市還在延長賽，且這次的投票日在星期天，有許多人早已計劃好要出去玩，加上霸王級寒流來襲，恐影響大家出門投票意願，尤其老人家，大家如果都覺得「黃敏惠穩贏」、「不差我這一票」，那這次選舉恐怕就會被翻盤。



來到文化路，看到滿滿的人潮，黃敏惠感慨道，四年前因為看到熱愛的故鄉嘉義市整個黯淡無光，經濟受到嚴重衝擊，她不忍看到故鄉繼續衰退，挺身而出再戰出來。四年後，她成功恢復嘉義市的繁榮，讓嘉義市再度熱鬧滾滾。她也想起，去年逐步完成文化路電纜地下化及電桿拔除的工程，讓文化路商圈以更清新亮麗、安全的面貌迎接市民及遊客，為嘉義市的觀光經濟與人潮再衝一波。「只要是為嘉義市好的，我們都願意做！」





「如果不是因為選舉延後，我們現在都快樂地在參與國際管樂節。」但黃敏惠看到這麼冷又下雨的天氣，但所有表演團隊都堅持走上街，民眾也全程參與，「這樣的堅定，已經是我們城市的DNA。」黃敏惠也向鄉親喊話，這場選舉一路走來相當不容易，但她知道，在這塊土地上，有一群對嘉義市未來充滿期望的市民朋友，「請給敏惠機會，再繼續帶領嘉義市拚下一個幸福的四年。」





「明天的氣溫將更加寒冷，但我們的熱情不能冷。」黃敏惠拜託鄉親，一定要勇敢地站出來，相揪出門投票，投下神聖的一票，每個人的一票真的很重要。「民主聖地的金字招牌是要靠各位鄉親的一票一票來擦亮。」黃敏惠拜託大家，嘉義市長請唯一支持1號黃敏惠，乎咱共同寫歷史，作伙拚未來！