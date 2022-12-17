林佳龍出席前交長林陵三公祭　感傷道別：再見！您的典範將永流傳

▲林佳龍出席林陵三告別式。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹宜庭／台北報導

前交通部長林佳龍17日出席前交通部長、前台中市副市長林陵三告別式，他表示，林陵三一生清白，手握龐大預算卻從不曾起貪念，除了敬業及專業能力，他的人品更足為後世緬懷景仰，並向其道別「大林副，再見了，感謝您一生為人民福祉奔走，為耕耘台灣的無私奉獻，天上人間，您的典範將永流傳。」

林佳龍指出，無論在行政院、台中市政府還是交通部，有幸能與林陵三共事幾年是他的福氣。林陵三退休於中華顧問工程司董事長，一生奉獻給台灣的公共工程，由於當時台中市政府有兩位林副市長，所以他們都稱林陵三副市長為「大林副」。

林佳龍說，他和大林副相識，始於在他在游錫堃閣揆任內擔任行政院發言人和新聞局長時，由於業務上的需要，常和時任交通部長的林陵三聯繫，包括下鄉視察各項交通建設，因而見證他事必躬親的嚴謹精神。

林佳龍強調，林陵三是工程界人人敬重的前輩，當初邀請他出任台中市副市長時曾覺得委屈了他，但是林陵三不以為意，認為只要有機會為國家奉獻，沒有什麼委屈的問題。

林佳龍透露，那幾年在台中的重大工程，多仰賴大林副督導，包括花博園區、捷運綠線工程、捷運藍線建設計畫、台中鐵路高架化工程、和平區交通計畫、中橫公車開通、三環三連高快速公路網工程、水湳經貿園區首創社區型中水道系統、水資源回收中心新建工程、梧棲大排水質淨化工程、靜宜大學前台灣大道淹水改善工程、柳川綠川水環境改善工程、台中火車站前地下道填平和廣場整建、台中公園日月湖的清淤和水質改善、台中帝國糖廠被盜土而成的蓄水池改良為親水公園的星辰湖。

「還有路燈設置、交通瓶頸改善與種樹一百萬棵等」，林佳龍補充，林陵三總是以專業領導，以行動治理，勤走工地，成為市府的表率，不僅是他請益的前輩，也是他的最佳分身。林佳龍表示，現在大家所看到的雪山隧道、北二高、台灣高鐵、金門大橋、桃園機場第三航廈等，都有林陵三穿梭其中、克服困難的身影，是台灣交通史上不可或缺的人才之一。

林佳龍感嘆，林陵三沒日沒夜投入工作，即使身體出現狀況，擔任中華顧問工程司董事長期間，仍心心念念各項工作。林陵三自豪一生清白，手握龐大預算卻從不曾起貪念，除了敬業及專業能力，他的人品更足為後世緬懷景仰，並向其告別道，「大林副，再見了，感謝您一生為人民福祉奔走，為耕耘台灣的無私奉獻，天上人間，您的典範將永流傳。」