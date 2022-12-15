大陸醫院超負荷運轉！　衛健委：招聘近5年來已離退休工作人員

▲大陸醫院已經超負荷運轉。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中共鬆綁防控政策後，北京等地醫療資源出現擠兌情況，醫院已經超負荷運作。大陸國家衛健委基層衛生健康司司長聶春雷15日表示，要增加基層人力，可以招聘近5年來已離退休的工作人員，把他們招來充實到基層醫療衛生機構。

據《澎湃新聞》報導，15日下午，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹基層醫療服務有關情況。

為了提升基層應對能力，聶春雷表示，第一，各地防控領導機制要切實發揮作用，過去聯防聯控的領導機制要發揮作用，動員各方面的力量支持社區和鄉村醫療衛生機構開展工作，特別是要加強保障，形成疫情防控的合力。

第二，為基層提供必要的設備條件，特別是要把基層相關藥品和一些抗原檢測試劑盒配備充足，提前都要做好儲備。

第三，切實增加基層人力，因為人力的問題可能短期現培養很難，短期內通過二三級醫院，就是上級醫院下沉，派人支持基層，還可以招聘近5年來已離退休的工作人員，把他們招來充實到基層醫療衛生機構，還有一些醫療衛生人員，但沒有從事這個崗位或者在其他部門工作，都可以招來，充實到基層機構來緩解壓力。同時，切實發揮家庭醫生的作用，推進重點人群的簽約服務，力爭全覆蓋，確保有需求時能夠聯繫到家庭醫生。

第四，積極發揮醫聯體、醫共體的作用，特別是要發揮牽頭醫院的作用，統籌醫聯體內的人員調配，暢通雙向轉診的通道，加強對基層的技術支持、培訓，加強指導，加強品質控制。

此前，陸媒曝光，大陸醫院就診人數急速飆升，醫療資源緊張的問題也越來越嚴重。大陸多家醫院醫護人員爆料稱，目前醫院裡大量醫護人員感染，但「輕傷不下火線」，一些症狀不是特別嚴重的醫護人員不得不帶「陽」上崗，否則醫院很多科室就得停診。