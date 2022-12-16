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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸傳19日放寬入境隔離　鍾南山預告：新版診療防控方案將出台

▲中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）

▲中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

網路盛傳大陸19日將放寬入境隔離之際，大陸工程院院士鍾南山15日透露，大陸第十版新冠診療方案與防控方案即將推出，新版方案有利於在積極防疫的基礎上發展經濟。另外，他強調，現在有種說法「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」，這種觀念不可取，因為很短時間內大面積感染，會影響正常社會秩序，而且容易導致新的變異株出現。

現行的第九版診療方案與防控方案分別於今年（2022年）3月15日和6月28日公布，12月7日大陸發布「新十條」放寬防疫政策，第九版診療方案與防控方案當中的許多措施不再適應「新十條」發佈後的防疫現實情況。

例如，第九版診療方案對於輕症患者仍採取「集中隔離管理」的措施，新十條不再強制要求輕症與無症狀患者集中隔離。「新十條」更宣布除養老院、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼，也不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

12月15日，鍾南山出席一場《新冠（Omicron）疫情動態及應對》的科普講座。他表示，「新的防控和診療方案有利於不斷地逐步放開，可以使得經濟的發展能夠更順利地進行。」

鍾南山直言，個人防護仍然重要，戴口罩、勤洗手、常通風、1公尺線，要加速疫苗（特別是異種疫苗）的加強接種。他還提到加強個人防護的8條建議，包括加強防護（戴口罩、保持距離、減少公眾聚集等）；不應為感染而害怕；大多數感染者不需要去醫院；居家注意常做抗原檢測；若持續發熱一定要去醫院；患一般慢性病老年人也要打疫苗；囤藥沒有太大必要；「老藥新用」要經嚴格實驗。

針對最近社會上流行的新冠病毒「北強南弱」說法，鍾南山說，廣州、重慶等地主要是BA.5.2，北京、保定等地主要是BF.7，BF.7是在BA.5.2基礎上的突變株，總體來看，兩種毒株沒有明顯差異，「什麼地方毒株比較弱，什麼地方比較強，恐怕沒有根據，只是從個例裡發現有這樣的情況。」

鍾南山表示，目前眾多數據顯示，感染過一次Omicron後，一年內再次感染的比例非常小。他說，感染一次Omicron後，體內會產生抗體，等於打了一次疫苗。

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