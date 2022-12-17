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陳紫渝深夜曬抱抱照甜喊「寶」　眼尖粉絲暴動：旁邊男人是誰？

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲陳紫渝PO出新照片。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

記者崔子柔／綜合報導

有「最美里長」、「永和IU」封號的陳紫渝話題不斷，當選後也頻頻透過粉專發文，她昨（16日）晚PO出一張甜蜜抱抱照，卻被眼尖粉絲發現後方還坐了一名男子，讓不少人求問該男的身份。

陳紫渝昨晚在粉專PO出她抱著寵物狗的合照，並在文章中說「圖為熊寶」，她也提到近期有許多不是她本人經營的帳號曝光，「在此呼籲各位朋友們，我只有經營：IG帳號『@zihhuuc』、臉書『#永福里陳紫渝』、官方LINE@『https://lin.ee/WzGTwNd』，沒有其他私人帳號」。

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▲「最美里長」陳紫渝接受20題快問快答挑戰。（圖／翻攝自IG／1111_heynotice）

▲「最美里長」陳紫渝。（圖／翻攝自IG／1111_heynotice）

陳紫渝表示，「所有未經認可的帳號全數均為假冒我們也不會通過通訊軟體及其他平台做任何合作、借錢、投資詐騙等情事」，提醒朋友、網友們不要受騙。

照片曝光後，卻有不少眼尖的網友發現，陳紫渝後方還坐了一名身穿黃衣的男子，紛紛留言詢問「所以後面那個男的到底是誰」、「旁邊的男人是誰」，不過目前陳紫渝沒有對此回覆。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲▼粉絲求問後面男子的身份。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

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