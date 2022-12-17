雙胞胎兄弟失散41年！「下班吃火鍋」竟意外重逢　激動互傳裸照

▲劉男因為其他顧客吃火鍋時認錯人，竟然意外找到了失散41年的雙胞胎兄弟。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

四川省內江市的黃姓男子2013年到火鍋店用餐，過程中意外將一名陌生男子誤認成友人，沒想到回頭跟友人分享這段奇遇，竟意外替朋友找到了失散41年的親兄弟。事件經媒體披露，引發熱烈討論，如今事隔多年，近期又被網友翻出回顧，再次讓不少人嘖嘖稱奇。

綜合陸媒報導，黃男出生於四川內江，後來在成都落地生根，而這次之所以到內江，是為了處理老家的一些事情。當時黃男與一眾朋友、妻子到內江中區一間火鍋店聚餐，卻突然看見了熟悉的臉龐，以為是自己的曾姓友人，於是出聲打了招呼。

不過，黃男喊了許多次，對方始終沒有反應，最後只好上前攀談，結果經過對話才知道，原來是自己認錯人，因為這名「曾姓好友」其實姓劉，與他是素昧平生的陌生人，是下班後與同事跑到火鍋店聚餐。但出於好奇，黃男還是詢問了對方的生辰。

之後，黃男向曾姓友人分享這段奇遇，強調2人長得太過相似，才讓他認錯人。但曾男聽完不禁起了懷疑，因為養父母曾說過，自己有位雙胞胎哥哥，只是2人從未碰過面。

▲黃姓男子吃火鍋時認錯人，意外替曾姓好友找到了失散41年的雙胞胎兄弟。（圖／翻攝微博）



曾男於是開口詢問黃男友人的出生年月日，聽到答案後瞬間被嚇了一跳，竟然與自己同年、同月、同日生，激動地拜託黃男打電話，想要親口確認2人的關係。

等到撥通電話後，曾男與劉男聊了一段時間、互相發送了照片，結果2人長得幾乎有99％相似，於是約定好飯後一起核對身分。

經過了晚上的通話，2人還發送了赤裸上身的照片給彼此，在家人不可思議的目光下，終於確認了雙胞胎的身分，隨後立即相約見面。

▲這對雙胞胎兄弟失散了41年，在朋友的幫助下終於重逢，也找到了生母。（圖／翻攝微博）



後來2人傾訴了彼此一路走來的經歷，才漸漸釐清事實真相，因為親生父母太過貧困，實在無法負荷重擔，於是將2人送了出去，因此曾男、劉男都是以養子的身分長大，對親生父母也有些埋怨。

後來經過了一番苦尋，2人終於找到了自己的出生地，位在四川省資中縣馬鞍鄉的黃覺村、踏上了故土，也終於找到自己的生母，遺憾的是父親已經去世10多年。

母親黃秀仙表示，她一生中共經歷了3段婚姻，這2名孩子是她與第二任劉姓丈夫所生，在家中分別排行第四、第五，但當時家裡不堪負荷，只能將兄弟倆送養，她也為此崩潰痛哭，從此鬱鬱寡歡，沒想到時至今日，還能與2個兒子重逢。

後續劉男將母親接到內江同住，並無微不至地照顧，曾男為了盡孝，也常常從成都趕來探望，兄弟倆輪流照顧，讓黃秀仙過得無比滿足。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完