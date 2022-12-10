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大陸 大陸焦點 特派現場

女醫私下惡行曝光！修改「雙胞胎」超音波　接生後秘密賣掉1嬰

▲▼ 醫師偷小孩。（圖／翻攝自公眾號）

▲周湘在幫小孩看病。（圖／翻攝自醫院公眾號）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣西南寧一名資深女醫被踢爆從事非法代孕惡行，透過修改超音波結果，向產婦隱瞞「雙胞胎」真相，再計畫生產後秘密將其中一名嬰兒賣給他人，並已經收取了定金。網友紛紛痛批，「壞到極致了。」

據《新黃河》報導，一份《廣西壯族自治區婦幼保健院關於給予兒童保健科·發育行為兒科周湘開除處分》的照片近日引發熱議。

內容顯示，副主任醫師周湘等人2019年以來，在南寧市從事非法代孕經營活動，通過修改超音波結果等行為，向被害人隱瞞「雙胞胎」真相，計畫生產後秘密將其中一名嬰兒賣給他人，並已收取他人購買嬰兒的定金。

▲▼ 醫師偷小孩。（圖／翻攝自公眾號）

▲ 周湘資歷豐富，有時負責為其他醫師授課。（圖／翻攝自公眾號）

涉事醫院兒童保健科一名工作人員9日受訪表示，「我也是今天發文才知道，幾個月前周湘已經不出診了。」對此，廣西壯族自治區衛健委的工作人員回覆稱，「不用你們操心，我們會處理的，請等最後的官方通知。」

目前，法院判處周湘有期徒刑6年，處罰金2萬元（人民幣，下同），並追繳違法所得7萬元。另外，醫院根據《事業單位工作人員處分暫行規定》第二十二條的規定，經2022年11月29日黨委會議研究，決定給予周湘開除處分。

此事在網路引發熱議，不少人批評道，「還有這種事情.缺了大德了」。也有人質疑，「19到現在，確定只賣了一單嗎？？」、「這不用說了，肯定是窩案啊，生孩子的時候醫生護士好幾個，一個人怎麼能藏的住一個孩子」。

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