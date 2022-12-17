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省錢達人撇步公開！省荷包就從帳單「電子化」開始

▲▼台電,電子帳單,行動支付。（圖／翻攝自官網）

▲申請台電電子帳單，減免優惠10元，助民眾省荷包。（圖／翻攝自官網，下同）

生活中心／綜合報導

生活支出全部數位化已經是明顯趨勢，各類帳單電子化不僅方便隨時查詢，更能為節能減碳盡一份心力，申辦台電電子帳單的用戶逐年增長，已於109年突破百萬用戶，台電也針對申辦電子帳單的用戶祭出有感優惠，自110年1月起，申辦電子帳單的減免優惠從過去的「3元」、「5元」一律全改為「10元」，在節能減碳的同時，也在通膨時代助民眾節省荷包。

根據台電資料統計，迄今已有150萬用戶申請使用電子帳單，台電也同步減少紙張使用，使用紙本帳單從印製、郵寄、補發、重寄等，皆會增加紙張使用和人工作業成本，電子帳單用戶提升後，目前台電一年可減少使用約1,800萬張紙，台電更指出，這樣的數字，相當於少砍了2,200棵樹、減少排碳約23.4萬公斤，這是民眾積極配合的一大成果，也呼籲尚未申請電子帳單的用戶盡快申請，一起為環境盡一份心力！

▲▼台電,電子帳單,行動支付。（圖／翻攝自官網）

▲台電推出「電力新生活　回饋so easy」活動，只要下載註冊「台灣電力」／「電力即點」App，並透過行動支付完成電費繳納，或申請電子帳單，就可享多樣優惠及好禮抽獎。

為了提倡電子帳單的使用，台電推出「電力新生活　回饋so easy」活動，只要下載註冊「台灣電力」／「電力即點」App，並透過行動支付完成電費繳納，或申請電子帳單，就有機會抽中實用好禮帶回家，如：節能電視、智慧手錶、氣泡水機、數位機上盒等，日常居家生活必備夥伴台電送給你！

▲▼台電,電子帳單,行動支付。（圖／翻攝自官網）

獲得抽獎資格很easy，只要完成電子帳單申請後，於112年3月31日前至活動網站登記，就可獲得「電力即點」App銀點5,000點，僅需登記一次，活動期間每一期使用電子帳單都可以再獲得點數，每人最多可登記5個電號，點數會於7日內匯入「電力即點」App，累積點數就可兌換摸彩券，抽獎活動進行到第二波，12月31日截止，幸運兒將會在1月10號抽出，是時候幫自己跟家人換一個新年禮物。

使用「電力即點」App，可以每日尋寶開箱累積點數、兌換摸彩券，還可使用App內點數兌換美食、外送優惠及超商購物金等，王品集團餐券、麥當勞、肯德基、85度C等美食請你吃，還有foodpanda即享券和7-11購物金等你來兌換。

為推廣電子帳單和行動支付繳款，台電祭出電費優惠及多樣好禮，還有點數兌換優惠，現在就下載台灣電力App，電費繳納、用電狀況一目瞭然，掌握家中用電更輕鬆，不用四處翻找紙本帳單，想了解用電狀況時更不用一一核對，只要打開App就ok，台電的數位化服務不斷優化，就是為了讓用戶有更便利的用電生活，輕鬆掌握家中用電狀況、還能額外抽好禮，現在就揪親朋好友一起申辦電子帳單，跟每期都會收到的信封袋說掰掰！

電力新生活　回饋so easy：
https://rewardpoints.taipower.com.tw/site/index

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