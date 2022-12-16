「OPEN!大氣球遊行」明重磅回歸！　17組超人氣角色可愛到尖叫

▲「OPEN!大氣球遊行」明重磅回歸，17顆超人氣大氣球可愛到尖叫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

可愛到尖叫！「2022OPEN!大氣球遊行」將於明（17）日重磅回歸，於高雄市前鎮區時代大道舉辦！今年共有17顆超人氣大氣球，超過30組千人遊行團隊登場。為因應當日活動會場不提供停車位，周邊中華五路、中山三路啟動交通管制，高雄市政府協調捷運、輕軌加開班次，鼓勵參加民眾多加運用。

OPEN!大氣球遊行活動資訊

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時間｜12/17（六）下午2:00

地點｜高雄夢時代時代大道

交通｜捷運紅線凱旋站3號出口

▲▼大朋友、小朋友最熟悉的OPEN家族、Hello Kitty、蛋黃哥、SNOOPY、Melody、卡娜赫拉、比得兔，通通回來了！（圖／記者賴文萱翻攝）

睽違兩年，大朋友、小朋友最熟悉的OPEN家族、Hello Kitty、蛋黃哥、SNOOPY、Melody、卡娜赫拉、比得兔，通通回來了！亞洲最大「OPEN!大氣球遊行」明天登場，今年共有17顆超人氣大氣球，超過30組千人遊行團隊，以及重量級嘉賓「超人力霸王德卡」、遊行大使BTOD、夏沐，還有雪鈴兔波波領軍的兔兔大隊接力登場。

▲▼大朋友、小朋友最熟悉的OPEN家族、Hello Kitty、蛋黃哥、SNOOPY、Melody、卡娜赫拉、比得兔，通通回來了！（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局表示，時代大道全段自12月13日14時起啟動交通管制，活動當日周邊交通管制自8時30分起陸續啟動：中華五路（正勤路至舊凱旋四路）、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道（擴建路至台糖物流園區），除時代大道之外，預計於當日18時30分起陸續解除管制。

另為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內4處Youbike2.0配合管制暫停營運，請民眾於管制區外圍舊凱旋四路周邊站點借還。

▲活動當日周邊交通管制自8時30分起陸續啟動。（圖／記者賴文萱翻攝）

警察局也呼籲用路人，遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛向管制員警出示證明即可進入，除緊急救護車輛及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。

交通局再次強調，管制區內不提供停車位，使用汽機車民眾可先於外圍捷運小港機場站、凹仔底站、市議會(舊址)站、左營站、都會公園站旁停車場停車，再轉搭捷運往返會場，以免受管制無法進入。

高雄市推出「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」，提供無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎。交通局邀請民眾來高雄使用MeN Go時數卡或QR code乘車碼，搭乘公共運具前往觀光景點。