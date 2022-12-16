LINE群謊報確診「想騙防疫假」！男引爆劇組恐慌　下場曝光

▲民眾為了請假而謊稱新冠肺炎確診，造成同事恐慌，被檢察官處分緩起訴。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者劉昌松／台北報導

一名在電影劇組工作的范姓男子，今年2月間為了找藉口不上班，異想天開在LINE群組內告訴大家，他得了新冠肺炎，導致部分同事開始擔心接觸，互相探詢健康情形，范男被抓包裝病後，坦承捏造自身染疫的不實訊息，台北地檢署16日依違反《新冠肺炎防治紓困條例》，給予緩起訴處分，條件是繳庫5000元。

根據中央疫情指揮中心公布資料，疫情於今年4月全台爆發，但2月間每日新增新冠肺炎確診個案仍有數十例，疫情警戒標準維持在第2級，不過指揮中心仍不斷呼籲民眾落實自主防疫，盡速接種疫苗以因應Omicron新型變異株風險。

沒想到范姓男子卻在此時，因為不想上班，在「擊劍電影」群組中自稱染疫，想藉此請防疫假，雖然沒有附上快篩陽性證明，但部分同劇組的同事擔心曾有接觸史，開始詢問打聽彼此的健康情形，一時間造成劇組內人心惶惶。

有劇組人員發現范男是裝病請假，因看不下去而向主管機關提出告發，向主管機關提出告發，檢察官調查認為，范男在群組公然謊稱自己染疫，造成同事恐慌，已經觸犯《新冠肺炎防治紓困條例》中，散布不實消息，足生損害於公眾或他人的刑責，考量范男坦承犯行，給予緩起訴處分，以啟自新。