法國「3大傷兵」世足決賽不缺席！　馬克宏力邀計畫曝光

▲法國隊本澤馬（Karim Benzema）、坎特（N`Golo Kante）、博格巴（Paul Pogba）因傷缺席本屆世足。（組圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

2022卡達世界盃決賽將在18日登場，尋求衛冕的法國將對上球王梅西帶領的阿根廷。有消息傳出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）有意邀請本屆因傷無法出賽的大將本澤馬、坎特和博格巴一起到場觀賽。

根據《每日郵報》報導，在上屆世足幫助法國奪冠的大功臣中場大將坎特（N'Golo Kante）、博格巴（Paul Pogba），還有本屆金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）等三人，都因傷缺席本屆世足，但有消息指出，馬克宏希望能邀請三人一起親臨決賽現場，替爭取衛冕的法國隊助陣。

▲法國總統馬克宏見證法國隊闖進決賽。（圖／路透）



馬克宏在法國4強賽時已親自抵達球場觀賽，甚至在賽後進到休息室鼓勵自家球員，直呼「好驕傲」。

法國體育部長卡斯特菈（Amelie Oudea-Castera）也對外證實馬克宏邀請3名球員到現場的想法，「我知道他很想這麼做，現在正在研擬計畫，我們將看看是否有可能。」

至於未從球員名單移除的本澤馬，是否可能在決賽回歸尚未確定，當記者問及相關問題時，主帥德尚（Didier Deschamp）也拒絕回應。

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