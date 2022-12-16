美參院通過2023年國防授權法案　國防部：感謝支持台灣建軍備戰

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者蘇晏男攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國參議院16日通過《2023財政年度國防授權法案》，將於未來年提供台灣100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，待美國總統拜登簽署後生效。對此，國防部稍早發出新聞稿表達誠摯感謝，相關措施有助於國軍建軍備戰、確保印太區域的自由開放與和平穩定。

美國參議院8日以350票對80票通過《國防授權法》，15日晚間更以83票贊成、11票反對的票數，通過總額高達8580億美元（約新台幣26兆5250億元）的《2023財政年度國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）。該法案納入9月14日通過參院外委會的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）部分條文，授權2023至2027年間提供台灣至多20億美元無償軍援，並授權提供台灣至多20億美元FMF貸款，還款期限為12年。

針對美國國會展現強勁支持，國防部16日表達誠摯感謝，相關措施有助於國軍建軍備戰、確保印太區域的自由開放與和平穩定。國防部強調，他們將持續依敵情威脅與自我防衛需求，有條不紊地強化建軍備戰工作，恪盡職責、確保國家安全。