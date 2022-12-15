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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高虹安男友現身了！抵達北機站接受約談

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安遭控詐領國會議員助理費案，日前取得公積金以及個別助理帳冊後，檢調今（15）日早上9時許前往高虹安國會辦公室進行搜索，而高虹安本人則是在10時許進入北機站接受約談，11時30分李忠庭也抵達，目前2人委任的辯護律師皆已進去。

▲▼高虹安男友李忠廷現身。（圖／記者黃黃彥傑攝）

▲高虹安男友李忠庭抵達北機站。（圖／記者黃彥傑攝）

檢調專案小組連日分進合擊，已分別密訊黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，懷疑高虹安授意助理低薪高報，把多出來的加班費上繳當作公積金，但公積金款項並非全用在辦公室開銷，就連高虹安的私人花費也拿來報帳，李忠庭更2度以代墊辦公室裝潢費的名義從中領取各8萬、8萬千元，一度使得公積金出現負數，助理得趕緊捐錢回補，以免不敷使用。

此外周刊更爆料，高虹安曾4度在律師事務所等處密約助理，涉及串證及滅證，也曾在選前親自登門拜訪被助理們尊稱為「兔姊」的黃惠玟，但遭黃的丈夫阻擋；據了解，被影射為密約助理串證的律師事務所私下喊冤，稱當時只是與當事人等討論法律問題，絕非對助理施壓串證。

另一方面，檢調單位12月1日就已取得被外界視為高虹安助理費案關鍵帳房的黃惠玟(小兔)手機，初步檢視並無遭刪改紀錄，專案小組目前正加緊腳步，分析通聯對話紀錄，勾稽高虹安國會辦公室內，助理們上繳公積金的主、被動關係。

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