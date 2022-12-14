IG突推出新功能！小盒子多一排「便利貼」　一票人驚：好像即時通

▲許多人都喜歡滑IG。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人拿起手機就會開始滑Instagram，新功能也越推越多。一名女網友近日就發現，IG似乎又出現一點變化，原來是「小盒子」（IG聊天室）裡多了一個像是「便利貼」的功能，就像限時動態一樣，24小時後會消失，如果想要回應朋友，也可以直接點擊頭像回覆。文章曝光後隨即掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，發現IG多了一個新功能，點擊聊天室，上方竟然多了一排朋友的頭貼，還有人留下文字，看起來就像是限時動態。她隨即也留下自己的「便利貼」，發現似乎只有追蹤自己的粉絲才能看，也可以選擇只和摯友分享。

不少網友看到後紛紛留言表示，「我覺得蠻好玩的欸，很適合想講幹話又不想po限動的人」、「我也有欸，還想說這是什麼東西」、「很可愛，會想要一直看大家更新什麼近況」，還有一票人說「根本就是即時通的狀態，只差不能+www.變藍字了」、「是類似即時通狀態的概念嗎」、「類似以前MSN那種打狀態一樣的概念」。但也有人抱怨，「礙眼到不行」、「想知道怎麼弄掉」。

▲IG聊天室最上方出現「便利貼」。（圖／記者朱祖儀攝）

如果想要留下便利貼，該怎麼操作呢？記者實際操作發現，點進IG聊天室就能發現原本的訊息上方多了一排朋友的頭貼，只要點擊自己頭貼的「+」，就可以留下便利貼，最多可以打60個字，且可以選擇和所有粉絲分享，或是只留給摯友。

▲便利貼可打60個字。（圖／記者朱祖儀攝）

等到留完之後，跳回聊天室就可以發現自己留下的話，但和限時動態不一樣的是，一次只能發一條便利貼，只要發出新訊息，舊的便利貼就會被覆蓋。如果想要回應別人的便利貼，只要輕點頭像，就會跳出回覆框，接著回覆的話就會跑到2人的聊天室內。

▲點擊朋友頭像就可以回覆。（圖／記者朱祖儀攝）

如果不想看到某些人的便利貼，可以選擇特定的人，再點選「噤聲網誌」，就不會再顯示對方的便利貼。若是想要取消噤聲，可由此路徑取消「追蹤中＞找到被噤聲者＞點選旁邊的…＞管理通知」，會發現最下方的備註，就是便利貼的意思，將此處取消噤聲，即能再次看到對方的便利貼。不過若是不喜歡這項功能，目前暫無統一關閉的方式，只能關閉單一朋友的便利貼。

▼可以將朋友噤聲。（圖／記者朱祖儀攝）

▼可以取消噤聲備註（便利貼）。（圖／記者朱祖儀攝）