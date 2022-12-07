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何芝寧開IG了！韓星級里長點名「我婆紫渝」　粉絲見1句話卻驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／埔頂里何芝寧） 

▲何芝寧也開IG了！（圖／翻攝自Facebook／埔頂里何芝寧）

記者曾筠淇／綜合報導

年僅25歲的何芝寧因擁有亮麗外型，在網路上爆紅，還被網友封為新竹韓星級的「最美里長」。她在臉書上擁有高人氣，一舉一動都受到關注，日前她也創辦IG帳號，「準備分享埔頂生活啦～」同時貼出自己的AI繪圖照片，吸引粉絲按讚討論。

何芝寧臉書粉專「埔頂里何芝寧」上貼文，直呼「好久不見」，她也跟上AI繪圖風潮，分享自己的成果。她自嘲照片「玩不出崩掉的」，別人的比較有趣，快跟她分享一些搞笑的照片吧！

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何芝寧接著透露，其實她已經創辦了IG帳號，要與大家分享埔頂里的生活，如果大家有興趣，歡迎追蹤！

從何芝寧的IG帳號「chihning2577」可見，她在幾天前發了一篇文章，內容寫道，在參選過程，有不少人詢問她的IG，但因為不知道自己會不會順利當選，所以「都統一回覆如果當選會成立IG的，到時再麻煩支持～」

何芝寧也說，「隨著我婆紫渝公開了IG，我也覺得是時候創立了」，IG上會有更多她自己的風格，「我也會有ㄎㄧㄤ的一面」，不過私人IG就不便公開了，因為「也許我就參與這四年的政治，政治人物也算公眾人物了，希望不從政後能回到自己的小天地中」

消息曝光後，不少粉絲紛紛表示，「埔頂里的未來就交給您了」、「何芝檸檬汁，想到就不渴了」、「我最愛的芝芝」、「老婆辛苦了」、「報到！蜂蜜+檸檬」、「嗚嗚難怪私人的一直都是已要求」。還有網友緊張直呼，「所以四年後打算不連任嗎」、「芝芝目標要放大，連任或挑戰議員」。

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