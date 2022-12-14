阿根廷「致勝武器」曝！球隊搶運1100磅到卡達　梅西比賽必喝它

▲梅西多次被拍到在喝馬黛茶。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

阿根廷在14日的4強賽中以3比0痛宰克羅埃西亞，球王梅西神一般的球技成為熱門議題，但「潘帕斯雄鷹」在賽前最讓人津津樂道的卻是他們拒絕像其他球隊一樣入住頂級飯店，改為下榻卡達大學的學生宿舍，因為他們的球員希望在賽事期間享用美味的阿根廷烤肉「阿薩多」（asado）和馬黛茶（yerba mate）。

▲馬黛茶是南美洲一種草藥葉子泡製的飲品，在南美深受當地人的喜愛。（圖／達志影像／美聯社）

據《紐約時報》報導，馬黛茶是一種原產於南美洲的草本飲品，它的味道濃烈而苦澀，冷熱沖泡都行，在巴拉圭、烏拉圭、巴西和阿根廷等地非常受歡迎。報導稱，阿根廷幾乎所有球員都非常喜歡馬黛茶。為了確保能為隊內球員、教練等75人穩定提供他們認為必不可少的飲品，阿根廷球隊甚至運送了1100磅（約499公斤）馬黛茶到卡達，以免「斷供」對球員造成影響。

阿根廷國家隊發言人諾維羅（Nicolás Novello）透露，球隊為了滿足眾人不同的口味，還特別帶了不同類型的馬黛茶，其中有味道較溫和的帶莖馬黛茶、更濃更苦的無莖馬黛茶，以及香草口味的馬黛茶。觀察人士指出，每次比賽結束，阿根廷幾乎所有球員，包括球王梅西，都會爭相喝馬黛茶，有者甚至還有專門的喝茶工具：一個空心葫蘆做的杯子，搭配一套吸管和熱水。

▲用來喝馬黛茶的茶具。（圖／CFP）

阿根廷中場阿利斯特（Alexis Mac Allister）解釋，他們之所以喝這麼多馬黛茶，是因為馬黛茶含有咖啡因，「有人把它比作味道更濃的綠茶，但我覺得只有馬黛茶才能獲得所有阿根廷球員的共同喜愛」。阿利斯特並不是唯一一位認可馬黛茶將阿根廷球員聚到一起的人，曾代表阿根廷青年隊出賽的德留西（Sebastián Driussi）也認為，馬黛茶建立起了阿根廷人的友誼。

▲南美洲的人相信馬黛茶有益健康，因此很多當地人都將它當成水喝。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，「我在阿根廷踢球時，營養學家經常會告訴我們，喝馬黛茶能為我們補水，所以它對我而言就跟水一樣重要，我們比賽前後都會在休息室喝它，每個人都一直在喝。」阿根廷馬黛茶研究所主席希喬夫斯基（Juan José Szychowski）也指出，馬黛茶含有抗氧化特性化合物多酚（polyphenols），因此它有益於健康，「一旦你開始喝馬黛茶，就會停不下來」。

▲阿根廷為了確保球員和教練有充足的馬黛茶喝，居然運送了1100磅的馬黛茶到卡達。（示意圖／CFP）

由於喝馬黛茶一直都是南美洲人的習慣，因此不少知名球星，如梅西、烏拉圭的蘇亞雷茲（Luis Suarez）、巴西的內馬爾（Neymar）都很愛喝馬黛茶，並將這種習慣帶到了他們效力的足球俱樂部，導致法國國腳格列茲曼（Antoine Griezmann）和博格巴（Paul Pogba）也迷上了馬黛茶。不過，並不是所有人都能接受馬黛茶的味道，因為有人覺得它太苦，或不喜歡馬黛茶的草藥味。

前阿根廷後衛洛佩斯（Lisandro López）坦言，他在葡萄牙踢球時，並不是所有人都能接受馬黛茶，「我在里斯本住的那4年，有時候會去廣場上喝馬黛茶，然後人們會用奇怪的眼神看著我，好像我在吸毒什麼的。」前墨西哥前鋒赫南德斯（Luis Hernández）也承認，他在阿根廷踢球時無法完全適應馬黛茶的味道，因此當隊裡其他人都在喝馬黛茶時，他是唯一一個堅持不喝的人，「他們說馬黛茶對他們有幫助？但那並不能幫助你進球啊！」