iOS 16.2新功能來了！手機變KTV、無邊記App工作更高效

▲iOS 16.2出爐。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

經過一個多月的測試，蘋果正式發布 iOS 16.2 和 iPadOS 16.2，這次更新是一次重大更新，增加了許多重要的新功能。包含Apple Music開唱、無邊記App等食用的新功能，讓用戶可以在iPhone、iPad上進行更多活動。

iOS 16.2更新：

Apple Music Sing：專為Apple Music訂閱者設計的唱歌KTV功能，提供實時歌詞，iPhone、iPad和Apple TV用戶可以跟著一起唱。App中可調節人聲、隨人聲節奏移動的實時歌詞、背景聲樂選項以及多歌手曲目的二重唱。

「無邊記」App：「無邊記」幫助使用者在靈活的畫布上整理並以視覺化方式呈現內容，且能在同一處進行查看、分享與合作，而無需擔心排版或頁面大小。使用者可以在「無邊記」中新增多種檔案並直接預覽，而無需離開白板。藉由專為合作而設計的「無邊記」，邀請他人一起在白板上合作變得比以往更加容易。使用者甚至可以在進行 FaceTime 通話的同時與他人合作。「無邊記」的白板內容儲存在 iCloud，因此使用者的各個裝置可以維持同步。

AirDrop 所有人 10 分鐘：開啟AirDrop後，可以選擇所有人傳送檔案，原先這個選項沒有限制時間，不過在新版本推出後，會限制開啟10分鐘後關閉，蘋果表示，這是為了減少 AirDrop 垃圾訊息而實施。

其他的新功能也包含家庭App的更新、鎖定螢幕可自選是否禁用通知與桌布、藥物與睡眠桌面小工具的更新等等，讓用戶使用更方便。

iPad OS 16.2更新：

幕前調度：支援外部顯示器，幕前調度功能（Stage Manager）支援多達八個用於多任務處理App，不過此功能僅限於 ‌M1‌ 和 ‌M2‌ iPad。還可以選擇將窗口從 ‌iPad‌ 拖放到連接到設備的外部顯示器上。