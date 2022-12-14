3月就知「陸要求業者給配方占比」卻沒反彈？　薛瑞元：有用嗎？

記者趙于婷／台北報導

台灣多項水產品和食品遭中國大陸禁止輸入，但有知名業者因被要求的補件內容涉及占比配方等商業機密，因此拒絕補件。針對被要求配方一事，外界質疑衛福部食藥署3月就知情卻不反彈？對此，衛福部部長薛瑞元今回應「我們對中國有很多在這件事上的反彈，也反映到WTO去，有用嗎？」

▲佳德鳳梨酥放棄補件，不繼續輸銷大陸。（圖／記者屠惠剛攝）

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中國日前以註冊資訊不完整為由，陸續暫停水產品、酒類、飲料和糕餅等多項產品輸入，食藥署至今仍持續協助業者補件。但知名糕餅業者佳德鳳梨酥因被要求補件詳細配方比例，認為涉及商業機密，直接放棄補件；另食品廠義美也指出要求補件內容，涉及工廠機密，同樣放棄補件。

而被要求提供相關占比配方一事，食藥署署長吳秀梅昨受訪時也坦言，是今年3月初才知中方要求交什麼文件，包括「配方、成分占比都要求」，但國際上沒人這樣要求。

針對3月就知情業者被要求提供配方和原料占比，薛瑞元今上午受訪時被問及「為何當初不反彈？」他無奈表示「反彈的聲音很多，我們對中國有很多在這件事上的反彈，也反映到WTO去，有用嗎？」

他也進一步提到，所謂的「配方」部分可能是糕餅業者，有些業者是自行線上註冊，而自行註冊必須要填寫這部分，配方那欄線上有註明是「必填」欄位，而食藥署的補件被要求提供紙本，紙本沒有註明必填欄位。

薛瑞元說，線上申請跟書面申請不同，尤其是自行註冊部分，兩個被要求填寫的內容不同。至於被要求填「原配料占比」是不是就是配方？薛瑞元則直言「這看人怎麼解釋，對某些業者來講這兩件事情是一樣的。」